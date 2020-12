HANDSHAKE: Jürgen Klopp og José Mourinho tok hverandre i hendene etter kampen, men portugiseren var ikke helt fornøyd. Foto: Clive Brunskill / PA Wire

Mourinho reagerer: − Hvis jeg oppfører meg sånn, har jeg ingen sjanse

(Liverpool - Tottenham 2–1) Roberto Firmino stanget inn seiersmålet for Liverpool. Etterpå kom José Mourinho med et stikk i retning Liverpool-manager Jürgen Klopp – og mener at han selv blir forskjellsbehandlet.

Først røpet han i intervjuet etter kampen at han sa til Klopp at «det beste laget tapte». Deretter tok Tottenham-manageren et oppgjør med tyskerens oppførsel på sidelinjen.

– Forresten, hvis jeg oppfører meg sånn på sidelinjen som han gjør, har jeg ingen sjanse til å bli der. Da er jeg der ute minuttet etter, sier José Mourinho.

– På hvilken måte? Jürgen var veldig livlig på slutten av første omgang...

– Kom igjen, det er livlig? Det er livlig? Eller vil du at jeg skal ta tak i tavlen til fjerdedommeren og se hva som skjer med meg?

– Så du sier at han gikk over streken?

– Nei, jeg sier at av en eller annen grunn er jeg annerledes. Det er det eneste jeg sier. Og det er trist.

Mourinhos utsagn om fjerdedommerens tavle er trolig en referanse til Pep Guardiola, som tydelig mente at dommeren ikke la til nok tid i 1–1-kampen mot West Bromwich tirsdag kveld.

– Jeg har ikke noe problem med Anthony Taylor. Jeg sa at fire minutter ikke er i nærheten av nok, uttalte Guardiola etter kampen.

Tirsdagens fjerdedommer var for øvrig hoveddommer i onsdagens toppoppgjør på Anfield.

AKTIV: Jürgen Klopp var ikke fornøyd med alt han så på Anfield-matten onsdag kveld. Foto: JON SUPER / X01545

Tottenhams 1–1-mål kom på typisk Tottenham-vis. Heung-min Son stormet gjennom og satte ballen i mål.

– Jeg så det bare én gang, men for meg var det offside. Jeg vet at de trolig har sett på det 20 ganger, men da jeg så det var det offside, sa Jürgen Klopp – og la til følgende om Tottenhams kontringsfotball:

– Det er veldig vanskelig å forsvare seg mot.

DISKUSJON: Harry Kane og Eric Dier mente at sistnevnte skulle hatt frispark i forkant av Roberto Firminos 2–1-scoring. Foto: PETER POWELL / POOL

Etter kampen flere av Tottenhams spillere og trenere seg rundt Anthony Taylor. Trolig mente de at Eric Dier burde hatt frispark på corneren førte til Liverpools seiermål.

TV-bildene viste at Jordan Henderson skubbet midtstopperen i bakken.

I september ble Mourinho-trener Nuno Santos utvist etter kampslutt etter å ha diskutert med dommerne etter Newcastles kontroversielle straffe, som gjorde at det ble 1–1 på overtid.

– Jeg visste at kampen var over og derfor gikk jeg i garderoben. Nuno var litt mer naiv som ble værende, sa Mourinho om den situasjonen.