DUO: Jadon Sancho og Erling Braut Haaland fotografert mot Bayer Leverkusen i februar 2020. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Dortmunds problem: Haaland skadet og Sancho ute av form

Borussia Dortmund sliter uten skadde Erling Braut Haaland (20). Like ille er det at Jadon Sancho (20) er ute av form.

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

Den nye treneren, Edin Terzić (38), er svært opptatt av å gjøre noe med det. Derfor skal han ha hatt en lang samtale med engelskmannen, skriver Bild Zeitung. I motsetning til forgjengeren Lucien Favre snakker Terzić perfekt engelsk etter sin tid som West Ham-assistent.

– Guttene er gode, det vet dere også, sa Terzić på sin pressekonferanse denne uken.

Men han innser at det ikke er bra nå. Sancho har ikke levert opp mot sitt beste de siste kampene, og Borussia Dortmund ligger på 4. plass etter 12 bundesligamatcher.

Her kan du spille Lotto!

Jadon Sancho leverte 20 mål og 20 målgivende sist sesong. Etter det var det masse spekulasjoner i løpet av sommeren om at han var på vei til Premier League - og da først og fremst Manchester United.

Foto: Sofascore

Denne høsten har Sancho tre mål - ingen av dem i Bundesliga. Han har seks målgivende - tre av dem i ligaen.

På Dortmunds syv siste seriekamper har han én målgivende og ingen mål. Og to av hans ni målpoeng til nå kom mot nivå tre-laget Duisburg.

Fredag er det Eurojackpot: 330 mill. Her kan du spille!

Det er dette Terzić vil gjøre noe med. Umiddelbart. Som assistent for Lucien Favre i flere år vet han bedre enn de fleste hvor god Sancho er når han i form. Det er han ikke nå.

Nå skal Borussia Dortmund ut mot et Union Berlin som ligger på en oppsiktsvekkende 6. plass på tabellen og som nær hadde slått Bayern München sist helg - det endte 1–1.

les også Solbakkens advarsel til Haaland: – Han må bite i det sure eplet

VG-tips: Union Berlin-Borussia Dortmund

* Begge lag scorer.

* Union Berlin spiller sin andre Bundesliga-sesong noensinne - og de ser ut til å like det. Union røk riktignok 1-3 borte for byrival Hertha for to uker siden, men har ellers levert sterke resultater nylig som 1-1 hjemme mot mektige Bayern München. Det var en kamp der Berlin-klubben hadde sjanser til å vinne.

* Borte mot Stuttgart på tirsdag hadde Union en 2-0-føring før Stuttgart satte inn en spurt og fikk kjempet inn et 2-2-resultat. Vertene har en håndfull skadeforfall. Andrich (mb) soner. Hübner (f) kan riste av seg en skade i tide.

* Borussia Dortmund har fire poeng mer, men 1-1-2-fasit på fire siste ligamatcher er ikke det vi forventer av denne storklubben. Begynte på ny frisk etter at trener Lucien Favre ble bedt om å gå med en hardt tilkjempet 2-1-bortetriumf over Werder Bremen på tirsdag. Inntil videre er det assistenten Edin Terzic som styrer. Hummels (f) er tvilsom, og ti-ligamålsmannen Braut Haaland (a) er fortsatt skadet.

Du må spille før kl. 20.25. Kampen ser du på Vsport 1.