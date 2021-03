FORNØYD: Ole Gunnar Solskjær jubler mot West Ham for ei uke siden. Foto: Clive Brunskill / POOL / GETTY POOL

Denne tabellen gir Solskjær & co godt håp om trofeer

Om ikke Ole Gunnar Solskjær skulle lykkes med å styre Manchester United til noe trofé denne sesongen heller, så ser det veldig lyst ut for fremtiden.

Publisert: Nå nettopp

Ingen klubber i de fem øverste ligaene i Europa har bedre bærekraft i spillertroppen, mener fotballobservatoriet CIES i en fersk rapport.

De plasserer Manchester United øverst på sin liste over «bærekraftige tropper»-indeks, fulgt av baskerklubbene Real Sociedad og Athletic Bilbao, deretter følger Premier League-klubber på rekke og rad: Tottenham, Manchester City, Liverpool og Southampton.

– Målet er å vinne troféer, men om vi vinner et trofé, betyr det ikke at vi er tilbake på toppen, sa Solskjær foran denne ukens Europa League-kamp mot AC Milan.

– Noen ganger kan et trofé skjule hvilke utfordringer du har i en klubb, fortsatte United-sjefen.

Men ifølge anerkjente CIES ser det altså særdeles lyst ut for Manchester United. Deres metode for å måle bærekraft, var følgende:

* Først tok de antall år spilleren har vært i førstelagstroppen, begrenset oppad til åtte år.

* Så ble dette tallet multiplisert med antall år som gjenstår av kontrakten, begrenset oppad til fem år.

* Deretter ble dette tallet dividert med alderen til spilleren.

* Dette tallet igjen ble multiplisert med prosent spilt av ligakamper.

– Fra dette synspunktet kan Manchester United-fansen være relativt trygge på at laget deres kvalifiserer seg uten for store vanskeligheter for gruppespillet i Champions League de neste sesongene, og til slutt løfte Premier League-pokalen igjen, skriver CIES.

– Rangert like bak Manchester United til tross for at de har langt mindre økonomiske ressurser, utgjør de baskiske klubbene Real Sociedad og Athletic Club perfekte eksempler på bærekraftig drift av spillertroppene, fortsetter de.

Alexander Sørloths RB Leipzig er den eneste tyske klubben på topp 10 - og ingen franske eller italienske lag er representert.

Det er viktig å understreke at rapporten kun handler om bærekraften i spillerstallen - den sier ingenting om klubben er bærekraftig for eksempel økonomisk.

Topp 10:

1. Manchester United.

2. Real Sociedad.

3. Athletic Club.

4. Tottenham Hotspur.

5. Manchester City.

6. Liverpool.

7. Southampton.

8. Barcelona.

9. Atlético Madrid.

10. RB Leipzig.

Manchester United-supporterne øyner fortsatt håpet om trofé både i FA-cupen og Europa League, men Premier League-toget synes ha gått. Derimot virker det som om Solskjærs menn styrer trygt mot Champions League-plass.

– I en cupturnering kan du være heldig med trekningen eller i enkeltkamper. Ligaen er melk og brød, sier Solskjær - og anvender et mye brukt engelsk uttrykk for hverdagen.

– Det er her du må slå tilbake etter nedturer og vise at du kan håndtere presset hver eneste uke.

Og ifølge CIES er altså ingen klubber i Europa bedre rustet for fremtiden ...

