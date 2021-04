KONTINUITET: Kevin De Bruyne ligger an til å bli i Manchester City til 2025 og følger dermed Pablo Zabaleta, David Silva, Vincent Kompany og Sergio Agüero når det gjelder å bli lenge i klubben. Foto: NTB

Signerer og kan bli en del av Citys «tiårsklubb»

Kevin De Bruyne (29) gikk vitenskapelig til verks for å finne ut både sin egen verdi og om Manchester City vil være en troféjeger også i årene fremover. Nå kan han bli en del av de himmelblås «tiårsklubb».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Her er våre oddstips!

Manchester City blir – med rette – beskyldt for å kjøpe dyrt, men samtidig er også klubben bevisst på å holde på de spillere de henter og som derfor ender opp som helter blant fansen. Det er allerede bestemt at Vincent Kompany, David Silva og Sergio Agüero skal på sokkel utenfor stadion.

Fredag og Eurojackpot på 480 mill.! Her kan du spille før kl. 19.00!

Kevin De Bruyne har vært i City siden 2015 og skriver nå ny kontrakt fram til 2025. Kanskje gjør de det samme med John Stones og Raheem Sterling når deres kontrakter går ut, skriver The Athletic.

VG har tatt en liten gjennomgang:

Vincent Kompany: 2008–2019 – dro så «hjem» til Anderlecht.

Pablo Zabaleta: 2008–2017. Gikk så til West Ham.

David Silva: 2010–2020 – gikk til Real Sociedad.

Sergio Agüero: 2011–2021. Foreløpig ikke kjent hvor han ender.

Yaya Touré: 2010–2018. Endte via Olympiakos i Kina.

Joe Hart: 2006–2018 – men utlånt flere ganger underveis.

Kevin De Bruyne: 2015–2025. Signerte denne uken ny kontrakt til 2025.

Her kan du spille Lotto!

I en tid da enkelte fotballspillere skifter klubb kjappere enn vi andre skifter skjorte, er det oppsiktsvekkende at Manchester City holder så lenge på spillere de kjøper. Det kan minne om både hva Manchester United gjorde i sin storhetstid og også Chelsea med karer som Frank Lampard, Petr Cech, Didier Drogba, Ashley Cole – og også John Terry, selv om han kom til Chelsea allerede som ungdomsspiller.

les også Engelsk kommentator: – Haaland er akkurat det City trenger

– De Bruyne-signeringen viser at klubben gjør noe riktig. Han kan også tiltrekke andre spillere, sier Tor Sønsteby i Manchester Citys supporterklubb.

– Så får vi bare håpe at De Bruyne mestrer belastningen og klarer å holde seg mest mulig skadefri.

– Hva mangler Manchester City nå?

– Det må være en «gamechanger». En Messi og Ronaldo, selv om de kanskje er over toppen, en Kylian Mbappé, Robert Lewandowski eller Erling Braut Haaland. Det er slike spillere som du kan trenge for å snu en kamp i Champions League.

Flesteparten av Manchester City-spillerne har gått gratis når de endelig har forlatt klubben – og har dermed kunne håve inn pengene da, i stedet for å gjøre det med en overgang fra årets trolige ligamester på et tidligere tidspunkt.

The Athletic skriver at De Bruyne gikk vitenskapelig til verks da han skulle finne ut om han ville fornye. Nettstedet skriver at han hentet inn dataanalytikere som både studerte belgierens bidrag i laget – men også lagets sjanser for å lykkes i tiden fremover.

– Han ønsket informasjon om sine egne prestasjoner og innvirkning på laget, men også en spådom om troppens evne til fortsatt å utfordre om titler, og også hvordan Citys rivaler i inn- og utland er klar for fremtiden. Resultatene overbeviste ham om at han er på rett sted i Manchester City, skriver The Athletic.

les også Verdens beste talentmaskin

VG-tips: Manchester City-Leeds United

* Det er mange baller i lufta for den soleklare ligaleder Manchester City for tiden som er med i både ligacupen, FA-cupen – og allerede på onsdag skal spille Champions League-kvartfinaleretur borte mot Borussia Dortmund.

* Manchester-klubben viste noen tretthetstegn i tirsdagens første møte, og vant så vidt 2–1. Slik er det sannsynlig at en stadig mer pragmatisk anlagt City-boss Pep Guardiola vil legge bånd på seg i dagens laguttak. Rett og slett spare spillere til Dortmund-kampen. For et eventuelt poengtap her betyr ikke så mye fra eller til.

* Leeds har gjort jobben for denne sesongen. De har med sin heseblesende fotball berget plassen, og har vunnet sine to siste ligakamper med 2–1 over henholdsvis Fulham og Sheffield United. Med tanke på gjestenes åpne forsvar – kun fire lag har sluppet inn flere mål – tror vi City vinner til slutt. Men det er ikke sikkert at det blir med overbevisende sifre. Begge lag scorer til 1,75 i singleodds er et spillalternativ.

* Hjemmeseier står til 1,30 i odds, spillestopp er lørdag kl. 13.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.