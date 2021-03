SMELL: Erling Braut Haaland og Norge gikk på et stygt tap i «hjemmekampen» mot Tyrkia. Foto: Geir Olsen

Forundret over Haaland: − Skuffende

MÁLAGA (VG) (Norge – Tyrkia 0–3) Bernt Hulsker og John Arne Riise synes Erling Braut Haaland (20) var ugjenkjennelig i nederlaget mot Tyrkia.

– Det er skuffende. Han spiller ikke med en selvtillit slik jeg kjenner ham.

Det sa Bernt Hulsker, tidligere profil i Molde og Vålerenga, underveis i kampen på VGTV.

Vi har blitt vant med å se Haaland bøtte inn mål – først i Molde, deretter i Salzburg og nå i Dortmund. Onsdag misbrukte en av verdens heteste fotballobjekter flere store sjanser mot Gibraltar.

Lørdag var Haaland lite involvert mot Tyrkia og kom til få farligheter. Da han satte ballen i mål, ble Haaland vinket av for offside.

Haaland bommet også på flere pasninger. Han virket ved flere tilfeller misfornøyd med hvor lagkameratene slo ballen.

– Hvis han hadde bommet på en slik pasning i Dortmund, hadde han vært rasende på seg selv, og slått seg selv i fjeset. Her er det bare «kapitulerende», sa Hulsker underveis i nedturen og fortsatte:

– Jeg sier ikke at han er likegyldig, men det er sånn han utstråler. Det er et faresignal. Han er ikke trygg i rollen sin og er ikke trygg på det som kommer bakfra. Han vet ikke hvordan han skal involvere seg.

TALLENES TALE: Slik så statistikken til Erling Braut Haaland ut mot Tyrkia. Foto: SOFASCORE/VG

– Folk ser det du sier. Han har fått så mye skryt i Dortmund fordi han viser sinne når laget taper, men her er det ingenting, tilføyde John Arne Riise, tidligere landslagskaptein.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener at Haaland ikke fikk ballen i de riktige situasjonene foran Tyrkias mål. Solbakken synes også at Haaland og spissmakker Alexander Sørloth kunne blitt brukt tidligere i flere angrep.

– Han har et par muligheter hvor han nesten scorer og får et annullert mål. Det handler om at de (medspillerne) klarer å treffe han i de avgjørende øyeblikkene når han går på løpene, sier Solbakken til VG.

– Tar lederne dine, du har pekt på Martin Ødegaard og Haaland, nok tak?

– På sin måte gjør de det. Martin har vært voldsomt aktivt under denne samlingen og fin i garderoben. Erling er en annen type, som viser det mer i form av sin tilstedeværelse.

– Synes du Haaland har fått vist det nok på landslaget?

– Han har akkurat startet den karrieren og det er et spørsmål det er for tidlig å stille, svarer Solbakken.

– Føler at du at Haaland er involvert nok i kampen mentalt?

– Det tror jeg. Han lever av mål og det vil alltid å være en overgang for ham å spille noen av disse landskampene mot så god motstand. Mot Gibraltar fikk han sine fire-fem store sjanser. I dag har han et annullert mål og et par nesten-sjanser, svarer Solbakken.

Landslagskaptein Martin Ødegaard sa dette til TV 2 om hvordan laget skal få utnyttet Haaland bedre.

– Det handler om bli enda bedre. Sette opp flere sjanser. Sette opp han i flere situasjoner, og få brukt ham i bakrom.