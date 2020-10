I AKSJON: Amahl Pellegrino er klar for ny kamp med Kristiansund. Foto: Geir Olsen, NTB

Pellegrino avslo nytt tyrkisk tilbud – spiller mot AaFK

Amahl Pellegrino (30) har takket nei til en treårskontrakt med Süper Lig-klubben Denizlispor. Dermed spiller Eliteseriens toppscorer for Kristiansund mot Aalesund søndag kveld.

For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag skrev VG at flere tyrkiske klubber jakter KBKs superspiss og at Pellegrino hadde sagt nei til Gazisehir Gaziantep i samråd med Kristiansund.

Før helgens lokaloppgjør mot AaFK har Süper Lig-konkurrenten Denizlispor forsøkt å sikre seg den giftige avslutteren fra Drammen, men også de har nå fått avslag.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg takket nei til avtalen. Nå er det fokus på Aalesund. Så får vi se hva som skjer etter kampen, forteller Pellegrino til VG etter å ha fått muligheten til å høre hva tyrkerne ville tilby.

– Vi sa nei i samråd med KBK. Det var en treårskontrakt, sier agent Atta Aneke til VG.

VG Live: Følg AaFK-KBK fra kl. 18.00

Kan forsvinne

VG har søndag ikke fått tak i KBK-sjef Kenneth Leren. Torsdag sa imidlertid den sportslige lederen at klubben hadde mottatt et bud fra Gazisehir Gaziantep og at Pellegrino fortsatt kunne forsvinne fra klubben innen kort tid selv om tyrkerne ikke fikk gjennomslag.

Overgangsvinduet er åpent et drøyt døgn til, ut mandag 5. oktober.

– Jeg kan bekrefte at vi avslo et bud i samråd med spilleren og hans agent. Men jeg skal ikke utelukke at noe kan skje ganske kjapt. Jeg vil tro at det er klubber som vurderer å komme med bud før vinduet stenger. Det kan skje ting fort her. Jeg snakker daglig med ulike aktører, sa Leren til VG.

les også Tyrkisk kamp om Pellegrino - målmaskinen sa nei til Süper Lig-klubb

Vil ut av Norge

Pellegrino er blitt ettertraktet etter å ha banket inn vanvittige 19 mål på 18 kamper så langt denne sesongen. Det gjør 30-åringen til soleklar toppscorer i Eliteserien.

Han har fortalt VG at han ser på muligheten for å dra til en større liga.

– Jeg vil ut av Norge. Så det blir enten i dette vinduet eller i januar. Det viktigste for meg er at det er et trygt og godt sted for meg og min familie. Jeg har en datter på ett år og en frue som skal være med.

Pellegrino beskriver sesongen slik:

– Fantastisk. Det er deilig å være så solid over 18 kamper for min egen del og få vist at høsten i fjor ikke skyldtes tilfeldigheter med tanke på at det er først de to siste sesongene jeg har fått vist meg frem ordentlig på mitt øverste nivå.

Kristiansund ligger på 6. plass i Eliteserien. Med 11 runder igjen har trener Christian Michelsens menn bare fire poeng opp til RBK på 2. plass. Søndag er KBK i Ålesund for møtet med AaFK. Avspark er klokken 18.00.

Publisert: 04.10.20 kl. 13:40

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 19 17 2 0 67 – 20 47 53 2 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 3 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 4 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 5 Molde 19 11 1 7 46 – 23 23 34 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også