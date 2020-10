GJORDE ENDRINGER: Lars Lagerbäck ga Joshua King tillit fra start på bekostning av Alexander Sørloth mot Nord-Irland. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Lagerbäck med overraskende Sørloth-vraking i norsk seier

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Nord-Irland 1–0) Lars Lagerbäck (72) får trekk på VG-børsen for å ha benket brennhete Alexander Sørloth (24), men et tamt norsk mannskap ble reddet av en bunnsolid André Hansen (30) og et selvmål fra nordirske Stuart Dallas (29).

Målsjanser: 5–2. Pause: 0–0. Tilskuere: 200 på Ullevaal stadion. Mål: 1–0 Stuart Dallas (selvmål, 67) (Ødegaard).

Dommer: Kristo Tohver, Estland – 5 poeng.

ANALYSEN:

En slitekamp. De norske gutta har tilsynelatende problemer med å finne riktig tenningsnivå, noe som gjør at oppgjøret minner litt om Serbia-matchen. Presisjonen varierer voldsomt gjennom hele kampen – både i pasnings- og avslutningsøyeblikkene. Haaland og King har til sammen flere store sjanser til å score, men spissene misbruker mulighetene. Defensivt er spesielt Ajer og Strandberg tidvis rufsete, uten at nordirene klarer å straffe det norske laget.

NORGE (4–4–2):

André Hansen – 7

30-åringen fikk overraskende sin femte A-landskamp for Norge onsdag kveld, og storspilte. I fraværet til Rune Almenning Jarstein holdt Hansen Norge inne i matchen ved flere anledninger. Først med en god redning på et skudd fra nordirene i åpningsminuttene. Deretter med en praktfull inngripen etter 19 minutter, da han reddet alene med spissen Josh Magennis.

Omar Elabdellaoui – 4

Hadde som vanlig relativt god kontroll defensivt, men offensivt var kvaliteten for dårlig. Svak presisjon på enkle pasninger ble hemmende for det norske angrepsspillet. Det kunne vært interessant å sett hva en back som Martin Linnes kunne tilført det norske mannskapet.

Stefan Strandberg – 5

Er den beste av de to norske midtstopperne, uten å være feilfri. Er ute av posisjon flere ganger og delaktig i episoden etter 19 minutter hvor Ødegaard endte opp med å forære nordirene en sjanse alene med Norges keeper.

Kristoffer Vassbakk Ajer – 4

Ajer er best offensivt. Det fører ham ofte i problemer som midtstopper. Slapp Magennis altfor enkelt til en svært god skuddmulighet tidlig i kampen, da han ble dratt lett av. En bedre spiller enn nordiren ville straffet Norge der. Ajer hadde et flott oppspill til Haaland senere i omgangen, men defensivt var han ofte for langt unna motspillerne i potensielt avgjørende situasjoner. Må heve seg for å forsvare plassen på laget.

Birger Meling – 6

Opptrer pliktoppfyllende og konsentrert. Kvaliteten i pasningsspillet var god og backen var hele kampen villig med offensivt. Slo blant annet et glitrende innlegg til Haaland på overtid i første omgang som jærbuen burde ha scoret på.

Martin Ødegaard – 5

Åpnet med en signaturpasning til Haaland som endte med at en avslutning fra sistnevnte ble reddet på streken. Deretter fulgte Ødegaard opp med en svært variabel prestasjon - fra det eminente til det håpløse. Kan takke Hansen for at et balltap midt på banen etter 19 minutter ikke førte til baklengs. Hadde deretter corneren som førte til nordirsk selvmål.

Sander Berge – 6

Stabiliserte midtbanen på en godkjent måte. Holdt det enkelt, og lyktes stort sett med det. Kan med fordel prøve å skape enda mer, og ha enda høyere tempo i pasningsspillet sitt, men det er andre spillere enn Berge som har det som hovedoppgave for Norge.

Mathias Normann – 4

Løpsvillig gjennom hele kampen, men kvaliteten var svakere enn normalt fra Normann. Mistet markeringen defensivt ved enkelte anledninger og klarte aldri å dominere midtbanen offensivt som vi vet han kan. Byttet ut midtveis i annen omgang.

Mohamed Elyounoussi – 5

En helt grei prestasjon fra "Moi". Gjorde det han skulle, uten å skinne. Fint samarbeid med Meling på venstresiden. Duoen viste at relasjonene tidvis kan være gode, men også at det fortsatt er en del å gå på.

Joshua King – 3

Fikk sjansen til fordel for Sørloth. Startet med en svak første omgang. King løftet seg litt i den andre, men totalen er langt unna det han har vist på på sitt beste. Selvtilliten, touchen og timingen er ikke der den bør være, noe som ikke er overraskende med tanke på Kings mangel på spilletid de siste månedene. Kom til en sjanse tidlig i andre omgang.

Erling Braut Haaland – 3

Nær ved å score bare noen sekunder ut i kampen, etter en genial pasning av Ødegaard. Avslutningen ble reddet på streken av en nordire. Fikk seg deretter en smell etter en kraftfull albue mot bakhodet. Om det preget Haaland resten av kampen, er uvisst, men spissen burde definitivt ha scoret på en heading fra fem meter på overtid i første omgang, uten å lykkes.

Lars Lagerbäck – 4

Gjorde to overraskende endringer i startelleveren da han satte inn Hansen og King for Jarstein og Sørloth. Førstnevnte sto en glitrende kamp i mål, mens King leverte en svak match noe som bidrar til å gjøre vrakingen av Sørloth vanskelig å forstå. Norge vinner, men de gjør det uten å imponere. Det må Lagerbäck ta ansvar for.

NORD-IRLAND (5-3-2):

Bailey Peacock – Farrell – Michael Smith (Dallas fra min. 61), Tom Flanagan, Jonny Evans (McLaughlin fra min. 46), Daniel Ballard, Shane Ferguson – Jordan Thompson (Davis fra min. 84), Corry Evans, George Saville (McNair fra min. 61) – Conor Washington (Whyte fra min. 75), Josh Magennis.

Publisert: 14.10.20 kl. 22:35 Oppdatert: 14.10.20 kl. 22:49