MÅLTYV: Jens Petter Hauge har gjort 3–1 mot Celtic. Det var hans første scoring for Milan. Foto: RUSSELL CHEYNE / POOL

Italiensk journalists beskjed til Hauge: Zlatan må like deg

Jens Petter Hauge (21) scoret mot Celtic – og får rosende omtale i italiensk presse. Men han har ingen sjanse i Milan hvis ikke Zlatan Ibrahimovic (39) liker ham, hevder Serie A-ekspert.

Nå nettopp

Filippo Conticello er journalist i den berømte sportsavisen Gazzetta dello Sport. Hans jobb er Serie A og internasjonal fotball. Og han tror Jens Petter Hauges vei til suksess avhenger av forholdet til Ibrahimovic. Supersvensken er lagets gudfar. Han har mye mer makt enn man aner, spesielt overfor unge spillere, ifølge Conticello.

les også Zlatan Ibrahimovic (39) avgjorde dramatisk Milano-derby

– Hauge får mange pene ord i italiensk mediene etter scoringen mot Celtic, og trener Stefano Pioli liker ham. Men det er enda viktigere at «Ibra» liker deg. Gjør han dét, er du ok. Men liker ikke «Ibra» deg, så er det ikke så lett for en nykommer i Milan, sier Filippo Conticello.

Han tror Hauges «skandinaviske link» til Ibrahimovic er til fordel for den tidligere Bodø/Glimt-spilleren. Torsdag kom bodøgutten inn fra benken for Milan i Glasgow og definitivt avgjorde Europa League-matchen med scoring (3–1) på overtid mot Celtic.

– Situasjonen til Hauge er spennende. Men foreløpig er han ikke et førstevalg for Pioli, sier Conticello.

les også Her begynte Hauge-eventyret: – Har hatt en formidabel utvikling

Han understreker at Milan i dag sammenlignet med storhetstiden på 90-tallet - hvor de var verdens beste klubblag med Marco van Basten, Ruud Gullit, Franco Baresi og Paolo Maldini som de store stjernene - er en helt annen epoke.

Det er stort sett Juventus det har handlet om i Italia i nyere tid. Napoli, Inter og Roma har yppet seg. Men nå har Milan overtatt styringen. De leder i hvert fall Serie A (møter Roma mandag) med full pott etter fire serierunder.

Steinar Nilsen spilte i Milan i 1997 og 1998. Han gjorde som Hauge - fikk sjansen som et ubeskrevet blad fra Norge - og scoret et eventyrlig frisparkmål fra 25 meter mot Inter. I samme match ble han skadet etter et sammenstøt med Ronaldo. Det var starten på nedturen for tromsøværingen.

– Det er ingenting som er så bra som å få en scoring når du er fersking i laget. Det at Hauge har markert seg med scoring øker verdien hans med tanke på laguttak fremover. Han er garantert oppmerksomhet, og det er garantert at han blir satset på, sier Steinar Nilsen.

MILAN-NILSEN: Steinar i aksjon for Milan mot Bologna. Året er 1997. Arena er San Siro i Milano. Foto: CARLO FUMAGALLI

Han legger til at ingenting er viktigere enn spillere som kan avgjøre fotballkamper. Da henger du høyt i kurs hos supportere, trenere og pressen i Italia. På spørsmål fra VG til Nilsen om hva han hadde gjort, hvis han var Jens Petter Hauge i dag, kommer svaret kjapt.

– Det er bare én ting å gjøre; hold deg skadefri og tren mye. I Italia er det viktig at du er i form, og at du hele tiden ser etter hvor du kan utvikle deg som spiller. Hauge må være nådeløs med tanke på dette. Klarer han å komme seg inn i den italienske fotballens tankesett, og lærer seg språket i tillegg, mener jeg det ser ekstremt lovende ut for hans del, sier Steinar Nilsen.

Publisert: 23.10.20 kl. 20:09