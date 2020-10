FORTVILET: Kåre Ingebrigtsen sliter i Brann. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Branns poengsnitt halvert under Ingebrigtsen – krisen fortsatte mot Mjøndalen

MJØNDALEN (VG) (MIF-Brann 2–0) Sparkingen av Lars Arne Nilsen (56) skulle gjøre Brann bedre. I stedet er bergensernes poengsnitt halvert under Kåre Ingebrigtsen (54).

Oppdatert nå nettopp

Et klokt frisparktrekk avsluttet av Martin Rønning Ovenstad (26) og et velplassert skudd fra nykommer Isaac Twum (22) sikret Mjøndalen en etterlengtet 2–0-seier over Brann på Consto Arena lørdag kveld.

Mjøndalen hadde ikke vunnet siden triumfen i Bergen 16. august og er Eliteseriens minstscorende lag, men mot Kåre Ingebrigtsens formsvake menn fremsto hjemmelaget med selvtillit og kvalitet og triumferte igjen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Etter sparkingen av Nilsen skulle Brann avansere på tabellen med Ingebrigtsen som sjef, men under trønderens åtte kamper lange ledelse har laget bare vunnet én match. To oppgjør har endt uavgjort, mens hele fem er tapt. Brann har dermed tatt fem av 24 poeng under sin nye trener.

Poengsnittet per kamp forteller at Brann har gjort det dobbelt så dårlig under Ingebrigtsen som med Nilsen.

Under sistnevnte tok bergenserne 1,25 poeng per match, mens de bare snitter på 0,63 med Ingebrigtsen som trener.

Skrekkrekke for Brann

Seieren gjør at Mjøndalen, som ligger nest nederst på tabellen, avanserer til 17 poeng. Brann har bare seks poeng mer, noe som forteller alt om at de ni siste rundene trolig vil handle om å overleve for rødtrøyene.

Mot Mjøndalen manglet Fredrik Haugen, Amer Ordagic, Vegard Forren og Daniel Pedersen av ulike årsaker. Det bidro til at spillere som Ole Didrik Holmberg og Mathias Rasmussen debuterte fra start, mens nyervervelsen Sander Svendsen kom inn etter pause.

Ingen av Branns nye spillere klarte imidlertid å hjelpe Brann. I stedet fremsto laget uorganisert, uten et klart samhandlingsmønster og mer som 11 enkeltspillere satt sammen – og ikke som et velfungerende kollektiv.

MIF-fest

Dermed forblir Brann på 11. plass på tabellen, med eliteseriens avgrunn ikke langt unna.

For Mjøndalen ble lørdagen en helt annen: Vegard Hansens mannskap fremsto som en bunnsolid enhet – sulteforet på tre poeng. Og det var akkurat det bruntrøyene fikk.

SLITER: Kåre Ingebrigtsen så Brann-laget sitt gå på et nytt tap på Consto Arena. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Publisert: 17.10.20 kl. 19:56 Oppdatert: 17.10.20 kl. 20:13

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 20 18 2 0 69 – 21 48 56 2 Rosenborg 20 11 5 4 40 – 21 19 38 3 Molde 20 12 1 7 48 – 24 24 37 4 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 5 Odd 20 11 2 7 37 – 32 5 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk