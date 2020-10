Den norske EM-drømmen knust etter serbisk dominans

ULLEVÅL (VG) (Norge – Serbia 1–1, 1–2 e.e.o.) Lars Lagerbäck (72) og hans menn gjorde favorittstempelet til skamme: Et knepent tap etter spilleforlengelse kunne endt i ydmykelse om de balkanske gjestene hadde utnyttet sin sjansebonanza.

VGs sjansestatistikk endte på 11–4 i serbernes favør, men det måtte likevel 120 minutter til for å få en vinner på Ullevaal Stadion etter at innbytter Mathias Normann utlignet på tampen av ordinær tid.

Dessverre for Norge hadde Serbia også en innbytter av brukbart kaliber: Lazio-stjernen Sergej Milinkovic-Savic startet overraskende nok kampen på benken, men kom inn og scoret både 1–0-målet i det 83. minutt og det avgjørende 2–1-målet i første ekstraomgang.

Dermed blir det ikke EM på Norge i 2021 heller.

– Henger ikke med

Norge var knepne favoritter før kampstart, men det tok ikke lang tid før pendelen svingte motsatt vei.

Serbia åpnet farligst da de etter fem minutter rullet opp et effektivt angrep, men Filip Djuricic bommet totalt på avslutningsforsøket fra skrått hold. Like etterpå ble Darko Lazovic spilt fri på motsatt side, men en takling av Sander Berge blokkerte et skudd som hadde retning mot mål.

Djuricic var igjen farlig frempå etter et drøyt kvarter, men stupheadingen hans ble fanget av Rune Almenning Jarstein. Deretter viste Aleksandar Mitrovic sin luftstyrke ved to anledninger, men først ble han avblåst for dytting av Tore Reginiussen, så headet han utenfor etter å ha knust samme mann i duellen.

– Vi henger ikke med, sa en bekymret Kjetil Rekdal i VGTV-studio etter den alarmerende norske åpningen, mens Lars Lagerbäck sendte Joshua King, Mathias Normann og Patrick Berg i oppvarming allerede etter halvspilt førsteomgang.

Om ikke Norge hang med den første halvtimen, så gjorde definitivt ikke serbiske Nemanja Gudelj det da Erling Braut Haaland steg til værs på en corner og stanget ballen mot mål. En frenetisk redning på streken av Nemanja Maksimovic hindret norsk ledelse imot spillets gang.

PÅ STREK: Erling Braut Haalands heading avverges i siste liten. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Haalands sjanse var kampens største til da, men ble raskt toppet av Mitrovic, som fikk avslutte fra innenfor femmeteren etter et innlegg langs bakken. Skuddet gikk utrolig nok over tverrliggeren bak en utspilt Jarstein.

Norges mye omtalte spissduo kom først til syne like før pause da Haaland fant Alexander Sørloth med et godt innlegg. Trønderen fikk til en god heading, men Serbia-keeper Predrag Rajkovic holdt den i fast grep.

– Begynner å nærme seg et ran

Lagerbäck pleier ikke å gjøre bytter til pause, men så seg nødt til å ta grep: Markus Henriksen ble erstattet av Normann, som brukte to minutter på å pådra seg et gult kort for en sen takling.

Nordlendingen bidro med etterlengtet krigervilje, men det norske forsvaret så like sårbart ut som før pause: Djuricic fikk stå mutters alene mellom Kristoffer Ajer og Sander Berge og avsluttet fra seks meter, men en feberredning av Jarstein avverget atter en serbisk gigantsjanse.

KJEMPEREDNING: Rune Almenning Jarstein stopper Filip Djuricic. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Den balkanske bamsen Mitrovic fulgte opp med å vinne en duell i det norske feltet for n-te gang, men headingen mot Jarstein ble for slapp.

– Det begynner å nærme seg et ran her nå om Norge går videre, sa en stadig mer betenkt Rekdal før Aleksandar Kolarov satte Jarstein på prøve med et knallhardt langskudd nede ved stolperoten.

Gjestene hadde ifølge VGs statistikk misbrukt seks muligheter, inkludert to gigantiske, før de etter langt om lenge klarte å få ballen i mål ved stjerneinnbytter Sergej Milinkovic-Savic åtte minutter før full tid.

Målet kom etter en dødball der Kristoffer Ajer både opphevet offsiden og glapp i markeringen av Aleksandar Mitrovic, som spilte ballen inn foran mål til Lazio-profilen.

Game over? Ikke så fort. Norge hadde nemlig også en skrubbsulten innbytter: Mathias Normann mottok ballen fra Martin Ødegaard og gjorde resten selv, med en knallhard avslutning i lengste hjørne.

GODFOTEN FRA LOFOTEN: Mathias Normann utligner for Norge tre minutter før slutt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Lofotværingen reddet ekstraomganger, men Serbia fortsatte hardkjøret: 11 minutter ut i første ekstraomgang banket Darko Lazovic til og traff innsiden av stolpen.

– Englevakt, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker, men flaksen skulle ikke vare.

Sekunder senere chippet Sergej Milinkovic-Savic inn sin andre scoring i kampen og knuste den norske EM-drømmen én gang for alle.

Publisert: 08.10.20 kl. 23:13