Dette betyr et kommersielt samarbeid.

MAAL-AND: Erling Braut Haaland feirer en av sine fire scoringer i kampene mot Sevilla. Foto: Martin Meissner / AP POOL

Erling Braut Haaland på vei inn på eksklusiv liste

Mye tyder på at Erling Braut Haaland ender på en eksklusiv liste som fra før inneholder navn som Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Andrij Sjevtsjenko, Ruud van Nistelrooy og Alessandro Del Piero.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

Hva de har til felles? De har alle blitt toppscorere i minst en Champions League-sesong.

Selv om det gjenstår én semifinale, pluss finalen i Istanbul, så skal det et lite jordskjelv til om noen skal gå forbi den norske Borussia Dortmund-spissen på listen over målscorere for 2020/2021-sesongen.

Erling Braut Haaland står med ti mål. De nærmeste som fortsatt er med i turneringen, er Olivier Giroud og Karim Benzema, som begge har seks scoringer før onsdagens semifinale mellom nettopp Chelsea og Real Madrid.

les også Så mange unge ser fotball: – En utfordring som bør tas på alvor

Kylian Mbappé var den som for alvor kunne ha truet Haaland, men han var tydeligvis ikke klar nok fra skaden til å komme på banen mot Manchester City tirsdag. Han ble sittende på benken. Samtidig ble Paris Saint-Germain slått ut. Han ender dermed på åtte mål.

Her kan du spille på kveldens kamper!

Haaland har gjort sine ti mål på bare åtte kamper. Han var skadet i to av gruppespillkampene til Borussia Dortmund – både mot Lazio hjemme og mot Zenit St. Petersburg borte. Han gjorde til sammen fire mål både mot Sevilla og Club Brugge, samt ett hver mot Lazio borte og Zenit St. Petersburg hjemme.

Jærbuen noterte ti mål på bare åtte kamper også sist sesong (åtte for Red Bull Salzburg og to for Borussia Dortmund). Totalt står han altså med den fullstendig ville statistikken 20 mål på 16 Champions League-opptredener.

les også Haalands superagent: – Alle har råd til ham

Her er listen over de beste når én semifinale og finalen gjenstår:

10 Erling Braut Haaland (Dortmund).

8 Kylian Mbappé (Paris).

6 Álvaro Morata (Juventus).

6 Marcus Rashford (Manchester United).

6 Neymar (Paris).

6 Olivier Giroud (Chelsea).

6 Youssef En-Nesyri (Sevilla).

6 Mohamed Salah (Liverpool).

6 Karim Benzema (Real Madrid).

Det er ingen nordmann som noen gang har blitt toppscorer i Champions League tidligere, og om Haaland skulle klare det, blir han også den første fra Skandinavia, men ikke den første fra Norden. For finske Jari Litmanen scoret ni ganger for Ajax i 1995/1996-sesongen og ble mestscorende.

les også Haaland-dobbel ga livsviktig Dortmund-seier – fikk gavepakke

Her er toppscorere i Champions League-æraen:

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15.

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12.

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15.

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12.

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16.

2014/15: Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Ronaldo (Real Madrid) 10.

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17.

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12.

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14.

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 1.

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8.

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9.

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8.

2006/07: Kaká (AC Milan) 10.

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9.

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8.

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9.

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12.

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10.

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7.

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10.

1998/99: Andrij Sjevtsjenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester U.) 8.

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10.

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5.

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9.

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7.

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5.

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5.

les også 50-mål-Haaland knuser alle stjernene siste tiåret: – Snakker for seg selv

VG-tips: Chelsea-Real Madrid

* Den første Champions League-semifinaleduellen endte 1-1 i regnværet i Madrid. Der synes vi Chelsea leverte en disiplinert innsats og skaffet seg med gjeldende bortemålsregel et godt utgangspunkt til kveldens match.

* Men det er noe spesielt med Champions League og Real Madrid. Spanjolene evner nesten årlig å forbedre seg når det gjelder som mest i denne turneringen, og slik er det litt hardt å vedde imot dem. Chelsea var best den første halvtimen sist, men så utlignet de helhvite. Etter hvilen skjedde det litt mindre.

* Vertene stiller ventelig uforandret fra sist, mens Real Madrid har fått tilbake noen av stjernene. Det er hjemmelaget som kan ligge bakpå og så hugge til når anledningen byr seg. Forsvaret er så mye bedre under Thomas Tuchels styre at vi tror de avanserer til slutt.

* Hjemmeoddsen står til 2,15 og du må spille før kl. 20.55. Kampen kan du se på Vsport1 og Viaplay.