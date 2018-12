SKAL KOMMENTERE: Per-Jarle Heggelund er klar for Strive. Foto: Strive

Tidligere TV 2-profil gjør comeback som kommentator

FOTBALL 2018-12-11T08:27:33Z

Den tidligere TV 2-profilen Per-Jarle Heggelund (42) er tilbake som fotballkommentator.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 11.12.18 09:27 Oppdatert: 11.12.18 09:38

Fra og med førstkommende helg skal Heggelund kommentere italiensk fotball på streamingtjenesten Strive.

Heggelund er tidligere kjent som kommentator for Canal +/C More, der han ble en profil på italiensk fotball, og som kommentator og studioekspert i TV 2s Premier League-sendinger.

Siden han sluttet i TV 2 i 2016, etter 13 år og omtrent 750 kamper som kommentator, har Heggelund jobbet som fotballekspert for diverse spillselskaper.

– Dette gleder jeg meg til. Det er et privilegium å få være med å bygge opp en ny satsing i Norge på to av verdens beste ligaer, sier Per-Jarle Heggelund, som tidligere har uttrykt et kjærlighetsforhold til Zlatan Ibrahimovic:

Han første kamp som Strive-kommentator blir lørdagens Serie A-oppgjør mellom Torino og Juventus.

Siden Strive overtok rettighetene for å vise spansk og italiensk fotball foran denne sesongen, har kampene hatt engelske kommentatorer. Nå har streamingtjenesten signert flere nordmenn som skal kommentere utvalgte kamper.

De øvrige norske kommentatorene er Magnar Kvalvik, Even Braastad, Endre Lübeck og Sverre Enitch.

– Dette er en naturlig utvikling for Strive. Vi ønsker å være fotballfolkets kanal, og da er det en del av pakken at du kan velge hvilket språk du vil ha kampen kommentert på. Jeg er veldig glad for rekrutteringene vi har gjort, sier Kristian Hysén, administrerende direktør i IMG Sweden, som eier Strive.

