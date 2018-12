IKKE I FLYTSONEN: Mohamed Elyounoussi, her med hendene over hodet. Foto: ADAM HOLT / REUTERS

Alsaker om situasjonen til «Moi»: – Kjipt på alle måter

FOTBALL 2018-12-27T09:03:21Z

Seks kamper fra start, fem ganger byttet ut, fire innhopp, null mål og null assist. Mohamed «Moi» Elyounoussi (24) sitt Premier League-eventyr lar vente på seg.

Publisert: 27.12.18 10:03

Den norske landslagsspilleren ankom Southampton og ble tidenes dyreste nordmann da han ble hentet fra Basel i sommer .

Men overgangen til den britiske ligaen har vært alt annet enn lett for den dribleglade kantspilleren.

Hvor dribleglad? spør du. Ta en titt her:

Skader har en stor del av skylden for at han trøblet med å spille seg inn på laget i starten på et Southampton-lag som slet i bunnen av ligaen.

Laget slet så mye at manager Mark Hughes ble sparket.

Den 5. desember ble Ralph Hasenhüttl presentert som klubbens nye manager. Samme dag fikk «Moi» de siste ti minuttene i 1–3-tapet for Tottenham, men det er også siste gang «Moi» var på banen for Saints .

Totalt står han med ti ligakamper, der han har spilt hele kampen én gang.

Med ny trener har laget fått en god start. Etter Tottenham-tapet ble det riktignok et nytt tap (mot Cardiff), før Arsenal ble slått 3–2 og Huddersfield det samme med sifrene 3-1.

De to siste kampene har «Moi» ikke engang vært på benken, og Southampton har ikke opplyst om at nordmannen er ute med skade. Altså er han vraket.

Men på trening med landslaget imponerte han:

– Han har ikke fått fotfeste i Premier League , og det er selvfølgelig urovekkende. Man vil være på topp når det kommer inn en ny trener, slik at man kan få en sjanse til å vise seg frem umiddelbart. Situasjonen hans er alt annet enn ideell, sier Øyvind Alsaker til VG.

– Southampton vant ikke kamper da han spilte, så bytter de trener og får en kjemperespons uten at «Moi» er med på oppturen. Det er kjipt på alle måter, fortsetter han, som til daglig kommenterer PL for TV 2.

Han tror imidlertid ikke alle sjansene er forspilt for landslagsspilleren.

– Det er én oppskrift, og det er å trene hardt og spille seg i form. Han må stole på egne ferdigheter, for han er jo en kvalitetsspiller. Det haster litt, men nå er det mange kamper, så om han er frisk og tilgjengelig, har han alle muligheter, tror Alsaker.

