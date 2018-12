Drømmejul for Liverpool – ny gavepakke fra Manchester City

FOTBALL 2018-12-26T16:52:29Z

(Liverpool-Newcastle 4–0, Leicester - Manchester City 2–1) Mens Liverpool cruiset inn til en ny storseier mot Newcastle, så tapte Manchester City sin andre strake kamp. Dermed har Jürgen Klopps menn fått seks poengs forsprang på toppen av tabellen, og Tottenham er oppe på andreplass.

Liverpool gikk sin 30. strake hjemmekamp i ligaen uten tap, og selv om farlig utsatte Newcastle hang med lenge ble det stygge sifre til slutt.

Midtstopper Dejan Lovren banket lekkert inn det eneste målet i første omgang, da han traff perfekt på halvspretten etter en corner som ble svakt halvklarert.

Tidlig i andre omgang økte Mohamed Salah til 2–0 fra straffemerket etter at han selv ble dratt i armen av Paul Dummett. Straffen var billig, og Salah blir garantert beskyldt for å filme, men straffen satte han sikkert forbi keeper Martin Dubravka.

På tampen ordnet Xherdan Shaqiri 3–0 fra kloss hold, før innbytter Fabinho skallet inn en corner fra Salah, og sørget for 4–0.

Sist Liverpool tapt en ligakamp på Anfield, var da Crystal Palace vant 2–1 23. april i fjor. Siden da har det blitt ni uavgjorte, og 21 seirer. Denne sesongen har det blitt bare seirer, med unntak av 0–0-kampen mot Manchester City .

Men de to siste rundene har gjort Liverpool til storfavoritter når det gjelder ligagullet.

For nå er det syv poeng ned til Manchester City, som snublet igjen. For få dager siden tapte de 2–3 hjemme mot Crystal Palace, og i kveld ble Leicester for sterke. Bernardo Silva sendte Manchester City i ledelsen, men Marc Albrighton og Ricardo Pereira scoret i hver sin omgang og sørget for 2–1-seier til Leicester. Vinnermålet til Pereira var et herlig langskudd, og Fabien Delph pådro seg rødt kort på tampen av kampen.

Ny målorgie av Tottenham

Tottenham knuste Bournemouth 5–0, og tok over andreplassen på tabellen - seks poeng bak Liverpool. Mauricio Pochettinos lag har scoret vanvittige 11 mål på få dager, etter 6–2-seieren borte mot Everton lille julaften.

Christian Eriksen, Heung-min Son (to), Lucas Moura og Harry Kane scoret målene for Tottenham, som altså er ett poeng foran Manchester City. Ekstra gledelig var det for Spurs-fansen at backvikaren Kyle Walker-Peters var nest sist på tre av scoringene.

PS! Førstkommende lørdag spiller Tottenham hjemme mot Wolverhampton, og Liverpool får besøk av Arsenal. Manchester City spiller borte mot Southampton søndag.