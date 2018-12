Tidligere Lyn-spiller startet Rivers snuoperasjon i thrillerfinale

FOTBALL 2018-12-09T22:02:40Z

(River Plate − Boca Juniors 3-1 eeo, 5-3 sammenlagt) To uker på overtid ble den avgjørende Copa Libertadores-finalen endelig spilt. I Madrid var det River Plate som kunne juble for seier over erkerivalen.

Publisert: 09.12.18 23:02 Oppdatert: 09.12.18 23:24

Og med på kjøpet: seieren i Sør-Amerikas svar på Champions League. River Plates fjerde gjennom tidene (1986, 1996, 2015 og nå 2018).

Bare Independiente (7), Boca (6) og Peñarol (5) har flere Libertadores-seirer, ifølge Opta.

Triumfen skjedde etter en høydramatisk kamp der det måtte ekstraomganger til for å kåre en vinner. Og altså nesten nøyaktig én måned etter at den første kampen (2–2) ble spilt i Buenos Aires. Og gode to uker etter at returoppgjøret skulle vært spilt på River Plate sin hjemmebane.

I ekstraomgangene i Madrid var det colombianske Juan Quintero som ble den store helten.

Innbytteren fikk drømmetreff fra 18 meter, og via tverrliggeren sendte han River-fansen til himmels i det 108. spilleminutt.

Før den tid hadde Boca-spiller Wilmar Barrios pådratt seg sitt andre gule kort nesten med en gang ekstraomgangene startet, og etterpå, idet Boca kastet alt de hadde frem på en siste corner, fikk Gonzalo Martínez æren av å avslutte det hele.

Han spaserte ballen inn i det åpne målet på den påfølgende kontringen. Dermed vant River Plate 3-1 i Madrid og 5-3 sammenlagt.

Pratto-mål

I den ordinære spilletiden var det River Plate som styrte det meste av banespillet, men det var Boca Juniors som var farligst foran mål - og som først fikk uttelling.

1-0-målet til Boca kom etter en nydelig kontring, det på direkten etter en mislykket River-kontring.

Nández tredde Dario Benedetto gjennom bedre enn en syerske trer tråd gjennom nål, spissen rundlurte Jonathan Maidana og alene med keeper var han iskald.

Etter hvilen sørget tidligere Lyn-spiller Lucas Pratto for balanse i regnskapet. Han fikk æren av å bredside inn 1–1 i det 68. minutt etter at Ignacio Fernandez og Exequiel Palacios hadde kombinert seg fint inn i Boca-feltet.

Ekstraomganger

Ettersom bortemålsregelen ikke teller i de to avgjørende Copa Libertadores-finalekampene - det selv om det har vært tellende frem til og med semifinalene - gikk kampen til ekstraomganger.

Der sørget Barrios for at Boca fikk et særdeles dårlig utgangspunkt ved å få sitt andre gule kort nærmest umiddelbart, det etter å ha fått sitt første gule helt på tampen av den ordinære tiden.

River lot seg ikke be to ganger.

Quintero gjorde 2-1, og med det siste sparket på ballen sørget Martínez for 3-1 i det åpne buret. Dermed endte det 5-3 sammenlagt.