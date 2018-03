Foto: Jon Shard / TT / NTB Scanpix

Zlatan mot debut i lokalderby lørdag: – Ikke normalt, dødelig menneske

Publisert: 29.03.18 07:24 Oppdatert: 29.03.18 07:43

FOTBALL 2018-03-29T05:24:57Z

Langfredag skal Zlatan Ibrahimovic (36) ha sin første trening hos LA Galaxy. Og allerede lørdag kan han få sin debut i lokaloppgjøret i Los Angeles.

Svensken har ikke spilt kamp siden 2. juledag. Da ble det én omgang mot Burnley før han ble byttet ut av trener José Mourinho.

Hans nye sjef, Sigi Schmid, beskriver nå Ibrahimovic som et «ikke normalt, dødelig menneske».

Det betyr trolig at han blir å se i lørdagens lokalderby mot Los Angeles FC.

Den første treningen blir altså fredag kveld norsk tid, og etter det skal Zlatan Ibrahimovic ha pressekonferanse i sin nye klubb.

– Vi snakker om Zlatan Ibrahimovic. Vi snakker ikke om et normalt, dødelig menneske. Jeg er sikker på at han vil si det samme, sier Sigi Schmid ifølge hjemmesiden til MLS, den amerikanske fotball-ligaen.

– Han er et konkurransemenneske. Han elsker å konkurrere, og han elsker utfordringer. Om du spør meg om han er klar til 90 minutter lørdag, så nei. Men vil han spille en rolle i kampen? Sannsynligvis, mener treneren.

– Vi får se hvordan han står rent fysisk.

Meldingen om hans ankomst til Los Angeles kom sist uke gjennom en helsides annonse i Los Angeles Times, der det under et bilde av svensken stod:

«Kjære Los Angeles. Selv takk».

Ibrahimovic har bidratt til 31 trofeer i en enestående karriere rundt i europeiske storklubber.

Legen som opererte svenskens kne, Freddie Fu, hevder overfor South China Morning Post at Ibrahimovic trolig ikke khadde skiftet klubb om United hadde gått videre i Champions League.

– Han og treneren (José Mourinho) kom bra overens. Zlatan likte seg i United. Hans tanke var å vinne titler med United, særlig Champions League. Men etter at United tapte for Seville, tror jeg han tok avgjørelsen, sier Fu i et intervju med South China Morning Post.

