Bendtner frir til Solbakkens FC København

Publisert: 25.03.18 13:16

RBK-spiss Nicklas Bendter ser ikke for seg å avslutte karrieren i Trondheim. 30-åringen har planer om å returnere til Danmark.

– Jeg har en guideline for de neste årene. Ikke en plan, men en guideline. Og nei, den får du ikke vite, sier Nicklas Bendtner , som så letter litt på sløret overfor danske Ekstra Bladet .

Spissen er for øyeblikket på landslagsoppdrag med Åge Hareide og Danmark, men spiller som kjent til daglig i norske Rosenborg.

– Jeg kan si så mye som at jeg vil spille fotball til det ikke går lenger. Og heldigvis, på grunn av min størrelse, så er det ikke farten som trenger å være min største styrke om fem år. Det kan man blant annet se på Zlatan Ibrahimovic. Han kan godt finne på å score 28 mål på en sesong selv om han ikke er så hurtig som han var, sier Bendtner.

Han bedyrer at det eneste som gjelder for ham nå er Rosenborg og landslaget, men er klar på at han ikke kommer til å avslutte karrieren i Trondheim. Så hvor er det Bendtner helst vil dra?

– FCK (København) ville vært en drøm, uansett hvordan man vrir og vender på det. Det er der jeg startet, og jeg kan også huske at jeg sto på nedre C med kompisene mine og så FCK spille da jeg var yngre. Jeg husker vi sang med på sangene, og at det var superkult, sier Bendtner.

FCKs norske trener Ståle Solbakken er ikke helt fremmed for tanken.

– Som jeg alltid har sagt, er Nicklas Bendtner en venn av huset. Med det er en liten stund siden vi sist snakket sammen, skriver han i en SMS til Ekstra Bladet, som på sin side avslutter egen artikkel på følgende vis:

