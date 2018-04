Forvirring for Real Madrids 17 år gamle storkjøp

Publisert: 11.04.18 06:33

FOTBALL 2018-04-11T04:33:33Z

Brasilianske Vinicius Junior (17) ble meldt klar for Real Madrid på forsommeren i fjor, men vet ennå ikke helt når han er på plass i den spanske hovedstaden.

– Jeg vet ikke. Jeg gjør bare det jeg får beskjed om.

Det sier Flamengo-angriper Vinicius Junior i en video publisert på Youtube, sitert av spanske AS . Sannsynligvis blir han å finne i den spanske hovedstaden enten i sommer eller i vintervinduet som følger.

– Jeg gir bare ok-signalet. Jeg deltar ikke (i prosessen), sier han.

Den nå 17 år gamle brasilianeren ble meldt klar for Real Madrid allerede på forsommeren i fjor, og ifølge rapportene blar den spanske giganten opp hele 45 millioner euro, omkring 435 millioner kroner, for stortalentet.

Han var en svært ettertraktet spiller før Real Madrid fikk tak i ham, og forteller at spesielt to brasilianere var med på å påvirke valget hans - Marcelo og Casemiro.

– De hjalp meg ganske mye med tanke på valget. De sa at jeg måtte være på det beste laget i verden, så nå drar jeg fra det beste laget i Brasil og til den største klubben i verden, sier Vinicius Junior.

Han følger allerede med på sin kommende arbeidsgiver, Real Madrid, som har én fot godt plantet i Champions League -semifinalen. På bortebane i Torino scoret Cristiano Ronaldo på brassespark da Juventus ble slått hele 3–0.

– Da jeg så målet til Cristiano, tenkte jeg at en dag kommer jeg til å spille med noen av de aller beste spillerne gjennom historien. Jeg så for meg at jeg feiret med ham (Cristiano Ronaldo), sier Vinicius.

