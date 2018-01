TOPPSPISSER: Romelu Lukaku og Zlatan Ibrahimovic har flere ganger vært på banen samtidig for Manchester United denne sesongen. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Hevder Zlatan-exit i Manchester United kan skje før sesongslutt

Publisert: 09.01.18 17:30

Zlatan Ibrahimovic har kontrakt med Manchester United ut sommeren, men kan være ferdig i klubben før Premier League er over.

Det skriver britiske Yahoo Sports . Nettstedet hevder Manchester United allerede ser etter potensielle Zlatan-etterfølgere, og at den høyreiste svensken kan være ferdig i klubben før kontrakten går ut.

Grunnen er angivelig interesse fra amerikanske og kinesiske klubber, der sesongene strekker seg fra mars og ut året. Yahoo nevner ikke spesifikke klubber, men skriver at klubbene ikke bare ser sportslig, men også kommersiell gevinst i å hente en så profilert spiller.

Nettstedet melder videre at uansett hva Zlatans avgjørelse blir, enten om han drar i vår eller blir ut sesongen, så forbereder klubben seg på en fremtid uten svensken neste sesong. Han kommer nemlig ikke til å finne seg i å være annetvalget bak Romelu Lukaku altfor lenge.

Én av de aktuelle erstatterne er Antoine Griezmann. Atlético Madrid-spissen har ikke lagt skjul på at han kan ende opp i Manchester-klubben en gang, men spanske AS skriver imidlertid at klubben har gitt opp ham. Istedenfor går de all in på Real Madrids Gareth Bale, ifølge avisen.

Blant grunnene til at manager José Mourinho har gitt opp franskmannen er at han angivelig står øverst på ønskelisten til Barcelona. Ifølge spanske Cadena SER, sitert av AS , skal den katalanske klubben vurdere å betale de 100 millioner euroene som utkjøpsklausulen hans lyder på i sommer.