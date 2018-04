Martial reddet United – Sánchez nærmer seg overgang

Publisert: 20.01.18 17:55 Oppdatert: 20.01.18 18:48

(Burnley – Manchester United 0–1) Anthony Martial (22) ble tungen på vektskålen i en ellers tam forestilling på Turf Moor. Samtidig kan Alexis Sánchez (29) bli annonsert som Manchester United-spiller innen kort tid.

Førsteomgangen på Turf Moor var et stort gjesp fra start til slutt. Ashley Young forsøkte å sprite opp omgangen like før pause, men en lekker tunnel ble etterfulgt av en avslutning en snau meter til side for mål.

I den andre omgangen sørget Anthony Martials vakre scoring imidlertid for at Manchester United kunne reise fra Burnley med tre viktige poeng i sekken.

Før det var det nemlig ikke det som skjedde på Turf Moor som gledet United-fansen, men isteden oppdateringen om at Alexis Sánchez skal være enda nærmere en overgang.

Etter kampen var José Mourinho svært positiv til mulighetene for at Arsenal-spilleren blir klar i løpet av kort tid.

– Jeg tror han kommer, men jeg har ingen bekreftelse. Forvent at det skjer snart eller aldri. Det er så nære, så nære, så nære, sa Mourinho til BBC.

Samtidig skriver Daily Mail at Alexis Sánchez er enig med Manchester United om en 4,5-årskontrakt.

Den vanligvis meget velinformerte frilansfotografen Craig Norwood, som ofte gjør oppdrag for Manchester United, melder at klubben håper å få gjennomført den medisinske testen i løpet av 48 timer.

Samtidig melder Fabrizio Romano i The Guardian at kun papirarbeid gjenstår før chileneren er klar for de røde fra Manchester, samtidig som Henrikh Mkhitaryan går til Arsenal.

For 22 år siden var Manchester United tolv poeng bak Newcastle i kampen om ligagullet. Men med unntak av de tre poengene var det lite på Turf Moor som tydet på at en liknende opphenting skal skje denne sesongen.

Manchester United legger likevel litt press på byrival City, som har muligheten til å igjen øke ledelsen til 12 poeng med seier over nettopp Newcastle lørdag kveld.