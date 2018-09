I STREIK: Tottenham-stjernen Christian Eriksen og resten av det danske landslaget streiker. Nå går Åge Hareides arbeidsgiver drastisk til verks for å få spilt mot Slovakia onsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hevder futsal-spillere skal erstatte Eriksen & Co.

FOTBALL 2018-09-04T10:38:53Z

Ifølge Ekstra Bladet skal en rekke futsal-spillere erstatte de streikende danske landslagsspillerne mot Slovakia. Futsalekspert Kai Bardal tror det ender med slakt.

Eirik Hjelvik

Publisert: 04.09.18 12:38 Oppdatert: 04.09.18 12:49

– Jeg må innrømme at jeg trakk på smilebåndet da jeg leste om dette. Hvis det ender slik, så tror jeg det kan bli veldig stygt, sier en av Norges mest kjente futsal-skikkelser, Kai Bardal, til VG.

Det er tirsdag at Danmarks Radio melder at Danmarks Fotballforbund har bekreftet overfor Slovakias Fotballforbund at de stiller til den planlagte privatkampen onsdag.

Tror Bale-møte kan bli stygt

Ifølge Ekstra Bladet er løsningen som er klekket ut særs spesiell: I all hovedsak er det danske futsalspillere som vil være hovedleverandør av spillere til landslaget.

– Enkelte av de danske spillerne har nok lang fartstid fra fotball på et bra nivå, men dette blir jo noe helt annet. Bare i futsal er det utrolig stor tempoforskjell fra land som Norge og Danmark og opp til de beste lagene, sier Kai Bardal.

Søndag skal Danmark møte Wales i Nations League. Det minner Kai Bardal på at futsalspillerne vil opp mot Real Madrids store formspiller.

– Hvis de nå ender opp med å møte Gareth Bale på en stor bane, så tror jeg det kan bli stygge sifre, kommenterer Kai Bardal.

Han er til daglig assistenttrener for det norske landslaget i futsal.

Har jaktet spillere i lavere divisjoner

Den bisarre situasjonen i Danmark skyldes at forhandlingene mellom spillerne og forbundet om en ny landslagsavtale har brutt sammen. Det skal blant annet være stor uenighet om kommersielle rettigheter for det danske landslaget.

I det siste har Danmarks fotballforbund gjort det de kan for å stille med lag til kampene. Blant annet har man jaktet spillere i lavere divisjoner i håp om å unngå en avlysning slik kvinnelandslaget måtte sist år.

Flere klubbledere har imidlertid advart sine spillere mot dette siden det ville vært upopulært blant spillerne i streik.

Ifølge Ekstra Bladet er velviljen fra futsalmiljøet stor siden forbundet har lovet større økonomisk hjelp til sporten i framtiden.

Bardal: - Dette er noe helt annet

Hjemme i Norge innrømmer landslagsassistent Bardal at han er spent på det som eventuelt er i vente.

– Hvis den opprinnelige danske landslagstroppen hadde møtt det danske futsal-landslaget i futsal, så tror jeg det kunne blitt en relativt jevn kamp. Da kan det faktisk være at futsal-laget hadde vunnet. Men andre veien - det er noe helt annet, sier Bardal.

– Snakker vi tosifret?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror det kan bli stygge sifre, og det skulle ikke overraske meg om det nærmer seg det, sier han.

– Er futsal noe helt annet enn fotball?

– Det har nok mange likhetstrekk. I Norden er det vanlig at man spiller fotball før man går over til futsal. I det danske laget er det nok mange som har erfaring fra høyt nivå i fotball, men mange av disse er typer som kanskje egner seg på veldig små baner. Jeg er heller ikke sikker på at sammensetningen av futsal-troppen er så lett å fordele utover i en fotballkamp. Individuelt trenger det ikke å bli så stor forskjell om ballen er på bakken, men tempomessig på en stor bane tror jeg det blir stor forskjell, sier Bardal.

Gjentok gammelt tilbud

Samtidig som det danske fotballforbundet etter sigende skal ha stablet sammen et lag, har de danske landslagsspillerne gjentatt sitt tilbud om inngå en midlertidig avtale for å få spilt de to planlagte kampene.

– Vi er nødt til å finne en løsning nå. Grøftene kan ikke graves dypere. Vi strekker gjerne hånden fram igjen, selv om DBU slo den vekk i første forsøk. La oss fornye den gamle avtalen med én måned, sier Tottenham-spilleren Christian Eriksen.

Tilbudet er det samme som ble avslått i helgen, og som DBU tolket som et avslag fra spillerne.

– Helt ærlig, DBU. Kan vi ikke forlenge avtalen på bare én måned? La oss snakke sammen som voksne mennesker, sier Thomas Delaney.

DBU skal ha chartret et fly som står klart til å frakte spillerne til Slovakia. Kampen skal spilles i Trnava, som ligger drøyt 40 minutter unna den slovakiske hovedstaden Bratislava.

Søndag skal Danmark spille mot Wales i nasjonsligaen.