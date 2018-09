Akintola-scoring holder liv i Haugesunds medaljedrøm: – Fantastisk viktig for oss

FOTBALL 2018-09-30T17:52:47Z

(Haugesund – Bodø/Glimt 1–0) Haugesund hadde en dårlig dag på jobben, og trengte at noen tok tak. Det gjorde David Akintola (22), som holder liv i Haugesunds jakt på medalje.

Publisert: 30.09.18 19:52 Oppdatert: 30.09.18 20:40

Kampuret viste 52 minutt da David Akintola flikket ballen i mål – mellom beina på Ricardo Friedrich i Glimt-buret.

– Det var et veldig viktig mål. Det har vært noen tøffe uker, så det var viktig for oss å ta tre poeng i dag, sier matchvinneren til Eurosport.

Ja, det har vært noen tøffe uker for Haugesund, med flere tap og cupexit. Mot Bodø/Glimt hadde Haugesund det også tøft: Haugesund var svake på eget gress. Bodø/Glimt styrte spillet, hadde god kontroll defensivt og skapte de største sjansene offensivt.

Spesielt Kristian Fardahl Opseth – Bodø/Glimts toppscorer – fortvilte over forspilte sjanser.

Medaljejakten lever

Han hadde både én og to store muligheter i første omgang, da gultrøyene fra nord presset på som mest. Først blåste han ballen over fra åtte meters hold, og bare minutter senere knuste han Alexander Stølås i lufta, men stanget ballen utenfor Haugesunds mål.

Jose Ángel var nære å score et mål som ville vært en sterk kandidat til årets scoring i andre omgang, men en fastgrodd–og lettet–Per-Kristian Bråtveit fikk se ballen snike seg utenfor det lengste krysset.

Det var symptomatisk for Bodø/Glimt denne søndagen: Mye nesten, men bare nesten.

Bodø/Glimt var det beste laget, og det var tidvis spill mot et mål. Men, Haugesund sto imot presset, og tok dermed alle poengene, tross en svak oppvisning.

Det ble dermed langt lystigere scener for Haugesund enn det ble for Ibrahima Koné i denne seansen fra Haugesund-garderoben:

Og med det, lever Haugesunds medaljedrøm videre i best velgående. Men Haugesund-trener Eirik Horneland understreker at Haugesund må heve seg dersom det skal bli medalje i Rogaland.

– Dette var fantastisk viktig for oss. Vi har køddet det litt til for oss selv. Vi har ingen god kamp i dag, men vi kjemper seieren i mål.

Seieren betyr at de går forbi Molde på tabellen, og er ett poeng foran moldenserne før deres møte med serieleder Rosenborg klokken 20.00 – en kamp du for øvrig kan følge på VG Live .

– Scorer faen ikke mål

For Bodø/Glimts del betyr tapet at det fortsatt bare er fire poeng ned til playoff-plasserte Start.

Når Glimt-trener Kjetil Knutsen & co. ser at Start tapte mot Vålerenga , vil han nok ergre seg over alle de misbrukte mulighetene, og at den dårlige uttellingen betyr at de ikke legger mer terreng mellom seg og bunnlagene.

For mens nedrykksspøkelset blir stadig mindre synlig for Glimt etter hvert som sesongen nærmer seg slutten, henger det stadig over gultrøyene. Likevel understreker Glimt-forsvarer Martin Bjørnbak at gultrøyene ikke tenker på nedrykk.

– Nei, det er ikke noe vi tenker på. Vi ser at prestasjonene er stort sett bra, men vi slipper inn jævla billige mål, og så scorer vi faen ikke mål fremover. Det er oss i et nøtteskall, og det har vært litt sånn hele sesongen, sa han slukkøret til Eurosport etter kampen.