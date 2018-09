FRUSTRERT: Ada Hegerberg fikk det ikke helt til å stemme mot Avaldsnes. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Målløs Hegerberg sløste med sjansene på norsk jord

HAUGESUND (VG) (Avaldsnes – Lyon 0–2) Lyon og Ada Hegerberg (23) var gigantiske favoritter mot Avaldsnes, men det ble kun en beskjeden seier i sesongens første Champions League-kamp.

Hegerberg og hennes lagvenninner har vunnet turneringen tre ganger på rad, men det så ikke helt slik ut da de gjestet Avaldsnes foran 2419 tilskuere på Haugesund stadion onsdag kveld.

Etter en målløs førsteomgang fikk stjernegjestene hull på byllen etter pause, ved Amandine Henry og Amel Majri, men dominansen var ikke på nivå med det som ble vist for to år siden, da det franske laget vant hele 10–2 sammenlagt mot vestlendingene.

For Hegerberg, som med jevne mellomrom kunne høre taktfaste «Ada»-rop fra tribunen, ble det en frustrerende aften: 23-åringen kom seg flere ganger i scoringsposisjon, men klarte ikke å sette ballen forbi en solid Line G. Johansen i Avaldsnes-målet.

Sist Lyon besøkte Avaldsnes, for to år siden i samme turnering, vant de hele 5–2 – men Hegerberg kalte det en prestasjon «under pari» . Denne gangen skulle det ta lang tid før de regjerende trippelmesterne klarte å bryte ned Avaldsnes.

Med en svært defensiv 5–4–1-formasjon klarte hjemmelaget å holde nullen i første omgang, til tross for at Lyon – ofte ved Hegerberg – skapte nok sjanser til at de kunne ledet med flere mål.

Hadde hun vært litt mer presis i avslutningsøyeblikkene, kunne Hegerberg minst vært tomålsscorer før hvilen.

Men etter pause kom det forløsende målet for Lyon kun fem minutter ut i omgangen da Amandine Henry stusset en corner i mål.

Ada Hegerberg fikk nye, store muligheter til å score etter pause, men en blanding av udyktighet og svært godt keeperspill førte til at den norske målmaskinen måtte gå av banen uten nettkjenning.

Hun var imidlertid i oppbyggingen til det flotte angrepet som, rundt et kvarter før slutt, endte i Amel Majris 2–0-scoring.

