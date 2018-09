KLAR FOR RBK: Vålerenga-trener Ronny Deila før oppgjøret mot Molde på Aker stadion i juli. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Deila-stikk til RBK: - Håper Brann tar det

FOTBALL 2018-09-13T06:56:01Z

VALLE (VG) Vålerenga-trener Ronny Deila (42) «fyrer opp» før Rosenborg kommer på besøk. Han mener Oslo-klubben har landets beste stemning, og han ser helst at gullet ryker for RBK.

Publisert: 13.09.18 08:56

– Vi kommer til å gjøre alt for at Brann overtar ledelsen i ligaen. Jeg mener det er bedre med bytting av tronen i Eliteserien. Det er både kjedelig og lite heldig at et lag vinner mange år på rad. Jeg håper Brann tar det i år, sier Deila til VG før søndagens kveldsoppgjør mot Rosenborg på Intility Arena.

VG-spesial: Følg gullkampen her

Hyller egen supportere

Et gulljagende RBK (46 poeng) tar turen til Oslo dagen etter at tabelltoer Brann (44 poeng) og tabelltreer Haugesund (38 poeng) gjør opp seg imellom i Rogaland. Det er med andre ord en viktig helg for lagene i toppen av Eliteserien:

RBK kan øke forspranget til fem poeng. Brann kan overta tabelltoppen. Haugesund kan for alvor «melde seg på».

– Jeg har ikke noe annet forhold til dem (Rosenborg og Brann) enn jeg har til andre, men det er bra at det ikke bare er et lag som vinner hele tiden. Rosenborg har litt for mange gullmedaljer, mener Deila.

Video: Fredheim Holm innrømmer tabbe:

Vålerenga er inne i en god stim med tre strake seirer, mot Tromsø, Brann og Vålerenga, og nå forventes over 15.000 på tribunene mot RBK. Deila tråkker kanskje på noen supporter-tær med sin neste uttalelse:

– Jeg mener vi har den beste stemningen på stadion. Hvis vi får fullt hus, så er Intility Arena det stadion med best stemning her i landet. Og det er noe vi ønsker å være best på. De klarte å stilne et helt stadion på Åråsen, og da kan du tenke deg hva de kan få til på Intility når de er mange tusen flere.

Flere «stikk» her - se video:

Det spørs om man er enig i det i Trøndelag. Rosenborgs hjemmesnitt på 16.883 tilskuere er vesentlig høyere enn Vålerengas på 9.106. VIFs høyeste enkelttall (13.527) er lavere enn RBKs laveste på Lerkendal (14.046), opplyser VGs faktaekspert Geir Juva.

– Mulig for Brann

Deila synes det er vanskelig å svare på om dette er et godt tidspunkt å møte Rosenborg på. Han konstaterer at hans eget lag er i god form, trener bra og at de gleder seg til RBK-oppgaven.

Et ligagull til Brann vil være en veiviser for andre klubber, mener Deila.

– Da viser det at det er mulig for andre lag å komme opp og slåss. Jeg vil ha en ny periode der Rosenborg vinner 13 ganger på rad. På den tiden var det nesten umulig å hamle opp med Rosenborg. Det er det ikke på søndag, og det er mulig for Brann å ta ligaen om de tar én kamp om gangen.

– Du har tidligere sagt at Brann mangler X-faktor?

– De kan likevel klare det hvis de beholder roen og er veldig flinke til å fokusere på det de kan gjøre noe med. Det er fordel at de ikke spiller i Europa og at de er ute av cupen. Dessuten har de Rosenborg hjemme (28. oktober).