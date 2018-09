Barcelona har rotet bort syv poeng på seks dager

(Barcelona- Athletic Bilbao 1–1) Stjernegalleriet til Barcelona reddet ett poeng på hjemmebane rett før slutt. Men nå har storklubben skuffet mot flere mindre klubber den siste uken.

Selv om de nå har to uavgjorte kamper og et tap i løpet av seks dager ligger likevel Barcelona på topp før Real Madrid spiller sitt byderby mot Athlético Madrid senere lørdag kveld.

Men etter den skuffende uken satt også poenget denne gang langt inne for hjemmelaget. For helt frem til det 83. minutt ledet gjestene fra Bilbao på Nou Camp.

For stjernene til Barcelona slet med å slå tilbake etter at Oscar De Marcos hadde gitt gjestene ledelsen etter 41 minutter. Markel Susaetas innlegg fra høyresiden gikk gjennom feltet der De Marcos snek seg inn bak venstrebacken og nærmest skled ballen inn i mål.

De vanligvis seiersikre spillerne i den katalanske klubben hadde en sterk start på sesongen med fire strake seire og 14–3 i målforskjell, men nå har de slitt. Også kampen mot Athletic Bilbao føyde seg inn i rekken av, for Barcelona å være, nærmest poengtørke fra de siste seks dagene.

Først spilte de bare uavgjort mot Girona hjemme sist helg, før de gikk på en smell med tap mot Leganes i midtuken. Deretter måtte de kjempe hardt for å ta det ene poenget de til slutt fikk på Camp Nou. For det satt langt inne selv om de var nær utligning ved flere anledninger.

Coutinho traff tverrliggeren fra fem meter etter 61 minutter, før Lionel Messi skjøt i stolpen etter 76 minutter. Men til slutt skulle det lykkes. Messis klasse var avgjørende for at Athletic Bilbao ikke tok med seg alle poengene. Fenialt spill fra Messi førte til at Munir fikk en tå på ballen rett foran mål i det 83. minuttet av kampen. Forspillet var av høy klasse da han plukket opp ballen i en lite målfarlig posisjon nede ved dødlinjen. Han fikk imidlertid ført ballen utruet frem til innleggsposisjo. Innlegget ble blokkert og ballen slo i en annen retning. Men Messi var på sedvanlig vis kjapt fremme og utnyttet innleggsmulighet nummer to, der Munir takket for pasningen med å kvittere med et viktig mål.

På overtid holdt også Ivan Rakitic på å avgjøre kampen, men han satte ballen over mål fra meget god posisjon.

