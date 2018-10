SNUDDE: José Mourinho fikk kjenne på hele følelsesspekteret på Old Trafford lørdag kveld. Foto: AFP

Mourinhos spinnville snuoperasjon kan forandre alt

(Manchester United-Newcastle 3-2) Hvis det var noe i historien om at styret i Manchester United ville sparke José Mourinho uansett hvordan denne helgen forløp, blir den planen nå håpløs å iverksette.

Publisert: 06.10.18 21:21 Oppdatert: 06.10.18 21:57

Trolig får vi aldri vite om Daily Mirror hadde rett i hvor mye det faktisk brant under beina på Mourinho foran oppgjøret mot Newcastle.

Etter den spinnville snuoperasjonen denne lørdagskvelden, vil det være et psykologisk makkverk å sende ham ut døren akkurat nå.

Og så tett kan vel ikke United-ledelsen være? Denne forandringen, der antydninger til mytteri ble erstattet av innbitt dugnad, kan nemlig få mye å si fremover.

For etter en start på kampen langt forbi det pinlige, der bortelaget ledet 2–0 på Old Trafford før ti minutter var spilt, var byttene til den kontroversielle portugiseren avgjørende for at skam ble snudd til smil.

I intervjuet etterpå trakk Mourinho frem at dette handler om klubben, ikke ham selv, og at kuvendingen etter pause kom på grunn av karakterstyrke og vilje.

Men sannheten er at han langt på vei trolig reddet sin egen jobb, i alle fall midlertidig, da matchvinner Sanchez, Fellaini og Mata alle bidro da ermene omsider ble brettet opp.

Du skal nemlig aldri undervurdere hva det mentale betyr i fotball, og det er langt fra frykten vi så hos Scott McTominay før pause, til den ekstreme gleden da hardt prøvede Martial og Sanchez, av alle, ble utslagsgivende for at det som så nattsvart ut endte i tre poeng.

Selvsagt er det ikke tema å friskmelde United, for makan til rekke med juniorfeil som førsteomgangen bød på, skal ikke kunne skje i en klubb som tross alt har så mye kvalitet i stallen.

På den første baklengsen så vi en rutinert spiller som Matic plassere seg borti staur og vegger, en Bailly som ikke falt av og en Young som forble svimmel og passiv. På den andre fortsatte Young gavmildheten mot Newcastle.

Og elendigheten var ikke over med dette. I perioder var det så ille at forsvarsspillet til Chris Smalling og nevnte McTominay fremsto på småguttnivå.

Hadde det ikke skjedd noe etter hvilen, er det mye som tyder på at helgen hadde endt som overskriftene i forkant antydet.

Da hadde håpløsheten nådd en dybde som neppe hadde gitt styret noe valg.

Men i en så øyeblikksstyrt business som fotball er, kommer plutselig en hardt prøvet gjeng ut av dette med en følelse av å ha snudd noe, og det da det gjaldt som mest. Med en slik opplevelse sammen kan det fryktelig fort få positive ringvirkninger, og er Mourinho nå så god som han i perioder har vært, evner han å bygge på dette i ukene som kommer.

Etter åtte kamper er det bare de fire nederste lagene på tabellen som har flere baklengsmål enn Uniteds 14, så det er mer enn nok å ta tak i. Men på en dag som denne lørdagen var, får nok José Mourinho bare være glad for at det er han som får anledning til dette.

Det er mulig at den feite damen hadde startet med å varme opp stemmen. Men avskjedshymnen for José Mourinho må være utsatt inntil videre. Det sørget han for selv.