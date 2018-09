FAVORITTER: Lionel Messis Barcelona, Sergio Agüeros Manchester City og Cristiano Ronaldos Juventus er tre av de største favorittene før Champions League-sesongen. Foto: Reuters

VGs terningkast før Champions League: Manchester City er favoritt

FOTBALL 2018-09-18T08:00:49Z

Endelig! I dag starter Champions League igjen. Men hvilke lag ser best ut akkurat nå? Her er VGs vurdering av de 14 største favorittene.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 18.09.18 10:00

Etter tre strake sesonger med Real Madrid som vinner fremstår verdens største klubbturnering åpnere enn på lenge. Det mest talende eksempelet er at Manchester City, som aldri har nådd lengre enn til semifinale i turneringen, er bookmakernes favoritt til å løfte trofeet i Madrid til våren.

Det er lenge til finalen, og trekningene av utslagsrundene vil ha stor betydning for hvem som vinner til slutt, så dette er i større grad en vurdering av tingenes tilstand akkurat nå enn en rangering av hvem vi tror kommer til å vinne til slutt.

MANCHESTER CITY

6

Pep Guardiola gjorde en formidabel jobb med å forvandle Bayern Münchens spillestil, og han har gjort det samme med stor suksess i Manchester City, men supermanageren har fortsatt til gode å vinne Champions League med en annen klubb enn Barcelona. Det er åpenbart sesongens store mål for de lyseblå.

Og de fremstår akkurat nå som Europas sterkeste lag: Troppen er kanskje kontinentets bredeste, og startelleveren har ingen åpenbare svakheter. Med en frisk Benjamin Mendy på venstrebacken har laget fått en ny dimensjon sammenlignet med forrige sesong. Klarer de å bli mindre sårbare for kontringer, den åpenbare svakheten mot Liverpool i kvartfinalene forrige sesong, så kan de løfte trofeet.

Har du fått med deg denne City-tabben av skuespiller Neil Patrick Harris?

BARCELONA

6

Real Madrid stjal nok en gang oppmerksomheten i Europa forrige sesong, men jevnt over var Barcelona et bedre lag med ganske god margin. Etter en sesong med stor hjemlig suksess (liga og cup), men sjokk-exit i Champions League-kvartfinalene mot Roma, er det grunn til å tro at denne turneringen er katalanernes fremste motivasjon nå.

Det fremste argumentet for Barcelona er, som vanlig, at de har verdens beste fotballspiller på laget: Lionel Messi har skutt ut av startblokkene med fire mål og to assists på fire La Liga-runder, og virker uhyre revansjelysten etter et skuffende VM og det som trolig snart blir hans tredje strake år uten Ballon d’Or-trofeet. I tillegg til Philippe Coutinho og Luis Suárez virker den franske driblefanten Ousmane Dembélé på vei mot formen Barcelona trodde de kjøpte for halvannen milliard kroner i fjor.

Se Barcelona holde lekestue i timålskamp:

LIVERPOOL

5

Forrige sesongs finalist og største positive overraskelse i Champions League er blitt enda bedre over sommeren, noe de fem strake seirene i Premier League vitner om. Alisson Becker i mål og Naby Keïta på midtbanen har forbedret laget betraktelig, i påvente av at storsigneringen Fabinho finner seg til rette.

Det er lett å finne argumenter for Liverpool-suksess: Jürgen Klopp er en manager som trives med europeiske utslagskamper, Liverpools stil passer aller best mot antatt bedre motstand som liker å styre kamper, og supertrioen på topp – Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané – kjenner hverandre enda bedre nå. Troppen har dessuten blitt bredere og dermed bedre rustet til å håndtere det tøffe kampprogrammet.

Klopp sang med fansen dagen etter finaletapet:

JUVENTUS

5

«Den gamle dame» er Champions Leagues ulykkesfugl: De har tapt fem strake finaler i turneringer siden forrige triumf i 1996, inkludert to tapte finaler på de fire siste sesongene. For å få slutt på dette har de brukt sommeren på å signere turneringens store spiller de siste årene: Cristiano Ronaldo, tidenes toppscorer i Champions League med 120 mål, og finalevinner i fire av de fem siste utgavene.

Han kan være X-faktoren som manglet i et lag der de fleste kjenner hverandre godt etter mange sesonger sammen. Massimiliano Allegri har ledet Juve til fire strake triumfer i både liga og cup, så det neste steget vil være å løfte Champions League-trofeet. Et spørsmålstegn kan settes ved keeperplassen, der det blir spennende å se om Wojciech Szczesny kan levere like avgjørende prestasjoner som Gianluigi Buffon har gjort de siste årene.

Juventus-stjerne i hardt vær – slo, stanget og spyttet på motstander:

REAL MADRID

5

De to hovedpersonene bak Real Madrids tre strake Champions League-triumfer, trener Zinédine Zidane og målmaskinen Cristiano Ronaldo, har begge forlatt den spanske storklubben i sommer. Nå skal Julen Lopetegui hoppe etter Wirkola og forsøke å videreføre klubbens historiske seiersrekke i turneringen.

Spørsmålene er mange: Har superstjernene fortsatt sult nok til å gå hele veien, eller vil de i større grad prioritere ligaen, der de ikke har lyktes i like stor grad? Klarer de det uten Cristiano Ronaldo? Burde de hentet en erstatter for ham? Foreløpig har Karim Benzema og Gareth Bale vist tegn til at de kan ta større ansvar etter portugiserens exit, men usikkerhetene er for mange til at vi vil plassere dem helt der oppe.

Her redder Isco poeng for Real Madrid:

PSG

5

Pariserne var blant storfavorittene forrige sesong etter å ha signert Neymar og Kylian Mbappé, men de ble effektivt slått ut av Real Madrid i åttedelsfinalen. Nok en skuffende sesong i Europa for den Qatar-eide klubben som har investert milliarder på milliarder uten å nå lengre enn kvartfinale i Champions League.

Laget er, på papiret, fortsatt blant de sterkeste på kontinentet, men de kan ha tapt terreng i sommer: Thiago Motta har lagt opp og PSG har ikke klart å hente en erstatter, og venstrebackplassen er et virkelig problem, noe som forklarer hvorfor de måtte hastekjøpe Juan Bernat på «Deadline Day». Men alt kan skje med Europas kanskje beste angrepstrio i Kylian Mbappé, Neymar og Edinson Cavani på laget.

Kylian Mbappé scoret praktmål – så rant det over for stjerneskuddet:

BAYERN MÜNCHEN

5

Har den tyske giganten, etter fem strake sesonger med stang-ut i kvart- eller semifinalene, tatt de riktige grepene for å gå hele veien til finalen? De gambler i hvert fall med trener Niko Kovac (46), som har begeistret i Bundesliga med Eintracht Frankfurt, men som aldri har ledet et lag i en europeisk klubbturnering. Med tanke på den enkle trekningen – Benfica, Ajax og AEK Athen – kommer de virkelige svarene neppe før våren.

Leon Goretzka, som kom gratis fra Schalke 04, var sommerens største forsterkning og har i starten av sesongen sett svært bra ut. Det samme har ringrevene Thomas Müller, Robert Lewandowski og Arjen Robben. Hvis de unngår skader på nøkkelspillere ser Bayern ut som seriøse utfordrere.

Her lager Håvard Nordtveit straffe mot Bayern München:

ATLÉTICO MADRID

4

Atlético satser. Det har de sendt sterke signaler om i sommer: Antoine Griezmann har signert ny kontrakt, mens hans landsmann Thomas Lemar ble kjøpt for voldsomme 70 millioner euro. Alle andre ettertraktede nøkkelfigurer, fra Jan Oblak til Lucas Hernández, er blitt værende. Det betyr at Diego Simeone har et slagkraftig lag til disposisjon – og ambisjoner om endelig å vinne Champions League etter to finaletap på fem sesonger.

Men sesongstarten er bekymringsfull for den regjerende Europa League-mesteren. Med to uavgjort og ett tap på de fire første serierundene har de rødhvite kanskje allerede tapt seriegullet. Og med tanke på at de ikke tok seg videre fra gruppespillet forrige sesong, kan man spørre seg om de virkelig er på samme nivå som resten av storfiskene i Europa.

Atlético-spiller biter Real Madrids supertalent i hodet (!):

TOTTENHAM

4

Stabilitet har vært nøkkelordet i Tottenham denne sommeren. Å beholde manager Mauricio Pochettino og superspiss Harry Kane var det viktigste, men det er mulig å stille spørsmål ved at London-klubben ikke gjorde en eneste signering, mens de fleste europeiske storklubbene har vært aktive på markedet. En som imidlertid kan regnes som en ny signering, er brassen Lucas Moura, som har levert en meget lovende sesongstart i Premier League.

Der har Spurs vært varierende: 3–0-seieren borte mot Manchester United var imponerende, men 1–2-tapet mot Watford er grunn til bekymring, og det påfølgende 1–2-tapet hjemme mot Liverpool viste at de, trolig, fortsatt er et stykke unna kontinentets aller beste. Men de viste i fjor, med gruppeseier foran Real Madrid, at de kan bite fra seg på denne scenen.

Tottenham-stjernens spesielle feiring tok av på nett:

MANCHESTER UNITED

3

David de Gea, Paul Pogba, Alexis Sánchez og Romelu Lukaku er spillere som sammen burde være i stand til å nærme seg en Champions League-finale. Likevel er det for øyeblikket vanskelig å se for seg at Manchester United vil være i nærheten av å løfte trofeet i mai. Kaoset rundt klubben og de varierende resultatene denne høsten har gitt få grunner til å gi fansen tro på det.

José Mourinho er historisk sett en manager som trives i denne turneringen, men fjorårets åttedelsfinale-exit mot Sevilla vitnet om at triksene i boken hans kanskje har gått ut på dato. Her bør han kunne lede dem videre fra gruppespillet uten store problemer, men med Juventus som favoritt kan United – hvis de ender på annenplass – møte beinhard motstand allerede i første utslagsrunde.

Bryter ut i latter av Mourinho-fall:

NAPOLI

2

Napoli var forrige sesong et av de mest underholdende lagene i Europa, men prestasjonene i Champions League var skuffende, kanskje fordi klubben tok et valg om å prioritere jakten på seriegull i Italia. Nå har Mauricio Sarri dratt til Chelsea, mens ringreven Carlo Ancelotti har tatt over trenerstolen, noe som innebærer en mindre ekstrem og mer fleksibel spillestil.

Ancelotti er kanskje klodens fremste ekspert på denne turneringen, som han har vunnet med AC Milan (to ganger) og Real Madrid. Hans rutine blir viktig for et lag med mange spillere uten særlig erfaring på denne scenen. Dessverre for de lyseblå er de trukket i en gruppe med både Real Madrid og Liverpool der det skal godt gjøres å avansere.

Flyvende hælspark-frekkis da Napoli ble knust:

BORUSSIA DORTMUND

2

Det har skjedd ting i Dortmund denne sommeren. Etter fire ustabile sesonger, med plassering fra andre- til syvendeplass, er det en gryende optimisme rundt klubbens nye prosjekt. Sveitsiske Lucien Favre har tatt over trenerstolen etter imponerende prestasjoner med franske Nice, og han har fått flere spennende forsterkninger på overgangsmarkedet.

Store summer er blitt brukt på å sikre seg Abdou Diallo, Axel Witsel og Thomas Delaney, som alle styrker startelleveren, men det mest spennende navnet er fortsatt Christian Pulisic (19). Kanskje kan engelske Jadon Sancho (18) virkelig få sitt gjennombrudd. Det er i det hele tatt mye ungt, offensivt og spennende, men det tar nok tid før de er helt der oppe blant de virkelig store i Champions League.

Dortmunds stjernesignering med akrobatisk brassemål:

INTER

1

Mesterne fra 2010 har, etter flere år i knestående, begynt å bygge et slagkraftig mannskap igjen. Sommerens kjøpefest skapte stor optimisme i Milano og inneholdt navn som Radja Nainggolan, Stefan De Vrij og Keita Baldé, men de første kampene i Serie A har fått fansen effektivt ned på jorden igjen.

Én seier, én uavgjort og to tap er den bekymringsfulle fasiten etter fire seriekamper. Med så mange nye navn inn har Luciano Spalletti slitt med å finne frem til sin beste ellever, men det haster ettersom en nøkkelkamp hjemme mot Tottenham venter allerede i første Champions League-kamp. Trolig må de to lagene kjempe om andreplassen bak Barcelona, men hvis Ivan Perisic og hans lagkamerater skal ha sjans må de opp flere hakk.

Inter sikret Champions League-plassen på dramatisk vis:

ROMA

1

Sommerens voldsomme omveltninger har skapt bekymring blant den lidenskapelige Roma-fansen: Alisson Becker, Radja Nainggolan og Kevin Strootman er blant nøkkelspillerne som har forlatt klubben, og det vil ta tid nysigneringer som Steven Nzonzi, Javier Pastore, Justin Kluivert og Grégoire Defrel virkelig kommer seg til rette.

Samtidig virker Roma å ha en spennende blanding av talent og rutine – blant annet på topp med Cengiz Ünder og Edin Dzeko – som det på sikt kan lukte svidd av. I gruppe med Viktoria Plzen og CSKA Moskva, i tillegg til storfavoritt Real Madrid, bør de dessuten være i stand til å sikre avansement med en andreplass.

