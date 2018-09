FÅR KRITIKK: Paul Pogba, her i aksjon mot Liverpools Roberto Firmino og Georginio Wijnaldum. Foto: Getty Images

Liverpool-legende langer ut mot Pogba: – Det er kriminelt

FOTBALL 2018-09-22T05:59:33Z

To mål i Champions League var ikke nok til å stilne kritikken av Manchester United-stjernen Paul Pogba (25).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 22.09.18 07:59

Franskmannen scoret to mål, slo en målgivende pasning og fikk mye ros etter 3–0-seieren over sveitsiske Young Boys onsdag kveld. Men foran helgens Premier League -runde er kritikken tilbake – denne gangen fra Liverpool-legenden Graeme Souness, som både har vært spiller og manager hos Uniteds erkerivaler.

Tipster gir deg daglige oddstips – les våre ferskeste vurderinger her!

– Han burde sette seg ned og se seg selv i speilet hvis han vil komme dit han vil. Jeg ser for meg at José Mourinho tenker det samme som meg, og ser en som har så mye talent, men som ikke får det beste ut av det, sier Souness ifølge Daily Mail .

Sjekk Paul Pogbas show i Champions League:

– Burde endre seg

Omdiskuterte Pogba overbeviste mange kritikere under sommerens VM med Frankrike, da han var en av lagets viktigste spillere og den største lederen i troppen, men etter hans ustabile start på United-sesongen feller Souness en nådeløs dom:

– Det er en spiller der inne, men jeg synes ikke han får det beste ut av seg selv. Det er kriminelt. Jeg mener han burde endre seg.

Som Liverpool-mann er han neppe objektiv, men Souness hevder han heller ville spilt sammen med Liverpoools midtbanespiller James Milner enn Pogba.

– Det er ikke et spørsmål engang. Milner, hver dag i uken. Han er en skikkelig spiller. Hvem ville jeg helst spilt mot? Paul Pogba. Jeg vil ikke spille mot Milner. Men med Pogba handler alt om ham selv. Han stopper deg ikke, han lar deg spille, og dette er noe av det kritikken går på, sier Souness.

VGs tips: Målfattig

Lørdag ettermiddag tar Manchester United imot Wolverhampton i Premier League. Krisen i José Mourinhos lag er avblåst for denne gang etter tre strake seirer, men her møter de et nyopprykket lag som har vist at de kan hamle opp med de beste.

Tipster gir deg daglige oddstips – les våre ferskeste vurderinger her!

Møtet mellom portugisiske Mourinho og hans landsmann Nuno Espírito Santo på motsatt benk blir spesielt interessant. De to mennene deler samme agent (Jorge Mendes) og mye av den samme tilnærmingen til fotball. Det er grunn til å forvente en tett taktisk batalje som ikke nødvendigvis blir målrik. Wolves har vært solide defensivt med fire strake kamper på rad uten tap som alle har inneholdt to mål eller færre.

Vi anbefaler derfor et spill på under 2,5 mål i kampen til 1,75 i odds. Spillestopp er klokken 15.55.