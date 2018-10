VINGBACK IN BUSINESS: Joackim Olsen Solberg har vært strålende etter at gikk fra Sandefjord og hjem til Mjøndalen. Tirsdag kveld var han svært delaktig i seieren mot Kongsvinger i Obosligaen. Her fra en kamp i 2015. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Mjøndalen nærmere Eliteserien – lurte Kongsvinger med 11 år gammelt frispark-trekk: – Bare flaks

(Mjøndalen – Kongsvinger 2–0) Først beviste Joackim Olsen Solberg (29) hvorfor han har vært et varp for Mjøndalen etter at han kom hjem fra Eliteserien. Så trakk Obosliga-lederen frem et frisparktrekk som iallfall holder Eliteserien-klasse.

Totalen ble dermed 2–0 over Kongsvinger i tirsdagens Obosliga-match, tabelltopp, to poengs til serietoer Aalesund – og opprykksfordel Mjøndalen med fem kamper igjen å spille. Seieren mot Kongsvinger var helt fortjent ut fra sjansestatistikken, og med ledermålet til Joackim Olsen Solberg etter halvtimen, fikk Mjøndalen matchen inn i sporet de ønsket.

– Det er fantastisk. Vi må se om vi tåler det å lede. Vi er en gjeng med kvalitet, er solide og har mot. Før har vi vært i denne type situasjoner og bukket under litt for presset tidligere. I dag er vi bunnsolide, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Eurosport – mannen som har ledet Buskerud-klubben siden 2006, inkludert det ene året i Eliteserien (2015).

Syv målpoeng – ni kamper

Hansen koste seg garantert med 1–0-scoringen, som kom ved en gjenvinning og brunt ettertrykk høyt på Kongsvingers halvdel. Jonathan Lindseth snappet opp en Kongsvinger-klarering, spilte umiddelbart gjennom Olsen Solberg, som hadde løpt seg fri og alene med Kongsvinger-keeper Arnold Origi. Hans presise bredside i lengste hjørne er Mjøndalen-profilens syvende målpoeng på ni seriekamper etter at han tok steget ned fra Eliteserien og Sandefjord og hjem til Mjøndalen denne sommeren.

Men det valget kan vise seg å være smart. Hans tidligere klubb står i rød fare for å rykke ned, og Vestfold-klubben ligger an til å erstattes av Mjøndalen. Det var iallfall ingen tvil om at de skulle vinne tirsdagskampen mot Kongsvinger etter 79 minutter. Etter et frisparktrekk som Mjøndalen har brukt med ujevne mellomrom helt siden de spilte i 2. divisjon i 2007.

– Bare flaks. Jeg håper ingen så den. Nå går det ikke på en stund igjen, melder Vegard Hansen.

– Fint at den sitter

Det foregikk omtrent slik; lagkaptein Christian Gauseth «jagde» vekk Jonathan Lindseth fra ballen, mens Solberg Olsen la kula til rette. Men det var Gauseth som tok selve frisparket, en kortpasning til Lindseth som hadde plassert seg på 16-meterstreken. Spilleren som går til Sarpsborg neste år bredsidet ballen videre bak muren, der måltyven Tonny Brochmann hadde sneket seg frem.

Dansken brukte ett touch på å ta imot, deretter vippet Mjøndalens andre sterke sommersignering ballen i mål med venstrefoten over Origi.

– Den er innøvd. Det er ikke alltid det er «läge» for å gjøre det. Er den lengre til høyre har jeg god følelse for å skyte selv. Sånn som det var der, var det fint «läge» for å prøve det. Da er det fint at den sitter, sier Joackim Olsen Solberg til Eurosport.

Slik avgjøres toppen i Obosligaen Mjøndalens 5 gjenstående: Ull/Kisa (borte), Jerv (hjemme), HamKam (borte), Viking (hjemme), Florø (borte) Aalesunds 5 gjenstående: HamKam (borte), Viking (hjemme), Sogndal (borte), Levanger (hjemme), Strømmen (borte) Vikings 5 gjenstående: Tromsdalen (hjemme), Aalesund (borte), Ull/Kisa (hjemme), Mjøndalen (borte), Kongsvinger (hjemme)