Børskongen Jarstein hylles i Tyskland: – Enestående

STORO (VG) Både aviser og statistikktjenester rangerer Norge-keeper Rune Almenning Jarstein (34) som den aller beste burvokteren i tysk Bundesliga.

– Han har vært god hvert år i Hertha Berlin, men han har blitt enda bedre denne sesongen. Jeg vet ikke hvorfor, men han har vært enestående i nesten hver kamp, sier den tyske journalisten Marcel Braune, som dekker Berlin-klubben for storavisen Bild , til VG.

Etter syv serierunder i tysk Bundesliga er Jarstein rangert som den aller beste spilleren i ligaen på fotballmagasinet Kicker s spillerbørs. Med et snitt på 2,17 – børsen går fra 1 til 6, jo lavere, desto bedre – er han høstens bestemann i den stjernespekkede ligaen som inneholder storklubber som Bayern München, Borussia Dortmund og RB Leipzig.

Også i storavisen Bild ligger Jarstein godt an: Han ligger – med råsterke 2,00 i snitt – på tredjeplass på børsen hvis man teller med alle spillere, men topper tabellen hvis man kun regner med spillere som har spilt et vesentlig antall kamper. Like bak følger det engelske Dortmund-fenomenet Jadon Sancho og den danske Leizpig-vingen Yussuf Poulsen.

Statistikken taler også for 34-åringen fra Skien: Ifølge nettstedet WhoScored , som baserer sine vurderinger på data fra Opta, har Jarstein vært Bundesligas beste keeper denne høsten.

– Han er virkelig en av de beste keeperne i ligaen, og derfor har det de siste årene vært mange klubber fra Jarstein som har ønsket å kjøpe ham. Men han bestemte seg for å bli fordi han trives veldig godt. Det tror jeg også er noe av grunnen til at han er så god, sier Braune.

– Nå leser jeg absolutt ingen børser eller tyske aviser eller noen ting, så hva som blir skrevet, det vet jeg ikke. Jeg tenker at så lenge trenerne er fornøyde, så har jeg gjort jobben min. Det er det viktigste, sier den sindige skiensmannen selv til VG.

– Har du noen gang vært så god som du er nå?

– Jeg føler at jeg det siste året har tatt store steg. Jeg føler meg bedre og bedre for hvert år. Jeg håper det tyder på at jeg kan ha mange gode år foran meg i fotballen, sier Jarstein.

Lagerbäck: – Topp internasjonal klasse

Han er ikke særlig snakkesalig selv om det flyter fint i klubbhverdagen. På spørsmål om hva som forklarer at han stadig forbedrer seg, trekker han frem det han beskriver som et «ekstremt godt» samarbeid med keepertreneren Zsolt Petry.

– Erfaring spiller nok også inn en god del. Jeg begynner å bli ganske rutinert, så jeg føler jeg har tatt en del steg også i år, sier Hertha Berlins burvokter.

Selv klarer ikke Jarstein å svare på hvor han vil rangere seg selv sammenlignet med de beste i Europa. «Det har aldri vært i tankene mine», avfeier han ydmykt. På spørsmål fra VG om Norge har en keeper i verdensklasse, svarer landslagssjef Lars Lagerbäck kontant:

– Ja, det opplever jeg. Rune har vært veldig bra siden jeg begynte å følge ham nærmere. Han gjør det virkelig bra og er veldig «allround».

– At han er en keeper i absolutt topp internasjonal klasse, det er han jo. Om han er på en topp 10- eller topp 20-liste i Europa, det er vanskelig for meg å bedømme, sier Lagerbäck.

Fokus på føttene

Jarsteins hovedgeskjeft er å unngå baklengsmål, men nordmannen utmerker seg også gjennom gode ferdigheter med føttene. I en nylig InStat-oversikt var Jarstein den keeperen i de fem største europeiske ligaene med størst «playmaker-evne som hjelper laget med å starte angrep». Han hadde et snitt på 31,24 «offensive pasninger» per kamp og 19 vellykkede langpasninger per kamp.

Lagerbäck kaller Jarsteins fotarbeid «fantastisk».

– Det er veldig verdifullt. Vi prøver å spille med variasjon, og det innebærer at vi skal bruke Rune så mye som mulig når vi trenger det. jeg tror det skaper en klar trygghet hos utespillerne, at de vet at de kan bruke ham når de havner i sånne situasjoner. Det er veldig positivt, sier landslagstreneren.

– Det er noe vi har fokusert mye på de siste årene, at jeg ikke bare skal klinke ballen vekk, men ha en plan bak hvor jeg spiller den. Det er en viktig del av mitt spill og av keeperrollen generelt, understreker Jarstein.