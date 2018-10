Foto: GLEB GARANICH / X00550

Danmark og Sverige har kontrakter norske toppdommere kjemper for

I motsetning til i Norge har til sammen 12 dommere fast arbeidskontrakt i Danmark og Sverige.

Publisert: 09.10.18 21:39

Det er nå blitt klart at Toppdommerforeningen har engasjert advokatfirmaet Hjort i kampen mot sin egen oppdragsgiver Norges Fotballforbund, for å få ansattstatus i forbundet.

I Danmark har syv dommere en kontrakt med Det danske fotballforbundet DBU. Jakob Kehlet er høyest rangert og har vært FIFA -dommer siden 2011. Han dømmer blant annet i Champions League, Europa League og en rekke landskamper, i tillegg til hjemlige kamper. Han mener dette er en positiv sak å kjempe for, for Norges beste dommere.

– Det startet med to dommere i Danmark for fire år siden. Nå har vi blitt syv dommere med arbeidskontrakt. I den danske modellen blir man kompensert, sier Kehlet til VG.

Fungerer som sikkerhet

For han påpeker at de beste danske dommerne får et fast månedlig beløp, som er en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt i annet yrke. Han mener denne deltidsordningen er meget viktig fordi de da ikke går helt ut av det øvrige arbeidsmarkedet og beholder sine andre jobber. Dermed kan de også returnere til full jobb når de er ferdig med dømmingen eller eventuelt ikke kan dømme videre. Ordningen fungerer dermed også som en sikkerhet for Danmarks beste dommere.

– Vi er deltidsansatte og får kompensert lønn for den tapte arbeidsfortjenesten som følge av dommerjobben, i vårt andre yrke. Hva den kompensasjonen er varierer i forhold til hva man får betalt i sin vanlige jobb. Det er også regnet inn feriepenger for timelønnen, sier Kehlet, som også sier de også får sykepenger.

Det dommerne blir kompensert for er forberedelser til kamp og trening som fører til at de ikke kan jobbe fulltid i andre jobber. I tillegg har dommerne på internasjonalt nivå (FIFA-dommere) et honorar på 12.000 danske kroner per kamp.

Kehlet mener løsningen i Danmark er bra og syns det er en positiv sak at Norges beste dommere nå skal kjempe for en form for ansattstatus i Fotballforbundet.

Faste jobber i Sverige

I Sverige ble det allerede i 2008 tatt en beslutning om en satsing på heltidsdommere i Allsvenskan med virkning fra og med 2009, ifølge Det svenske fotboldsforbundet. Ifølge hjemmesiden til forbundet er det nå fem dommere som står oppført med det svenske fotballforbundet som sin arbeidsgiver.