LSK-Sheriffs mareritt er over: – Jeg har vært langt nede

For snart to år siden måtte Sheriff Sinyan (22) gå til LSK-ledelsen med dårlige nyheter. Nå har Holmlia-gutten endelig spilt fotballkamp igjen.

Det var i desember 2016 at unge Sinyan spilte futsal i Ekeberghallen mot klubbens vilje og pådro seg en alvorlig kneskade.

– Det var en spesiell situasjon. Jeg var veldig lei meg for måten det skjedde på. Det var veldig flaut. Jeg måtte gå til treneren og styret og si at jeg hadde skadet meg når jeg hadde gjort noe jeg ikke skulle. Men jeg trodde aldri det skulle være så ille. Jeg tenkte at det skulle ta et par uker eller måneder, sier Sinyan til VG.

Mandag var han tilbake i kamp, for LSKs reservelag, for første ganger siden 6. november 2016. 673 dager, altså nesten to år, har kommet og gått mellom de to datoene.

– Det er egentlig helt uvirkelig, det er vanskelig å beskrive. At jeg fikk dele det med broren min også (lillebror Mansour spilte sentralt på midtbanen med ham), er helt magisk. Han har vært veldig støttende, forteller Sheriff Sinyan, som i mai gjorde sitt treningscomeback på Åråsen-gresset:

I månedsvis har han vært nødt til å sitte foran TV-en i garderoben mens lagkameratene gjorde seg klare til trening. Da de andre gikk ut på gresset for å spille, gikk Sinyan inn på styrkerommet og satte seg på ergometersykkelen. På kampdager har han sittet på tribunen – feiringen av cupgullet i desember måtte han følge på avstand:

– Jeg har vært langt nede. Det har vært veldig tungt i perioder. Men jeg har lært litt av det. De små oppturene har betydd mye mer enn de vanligvis ville gjort, sier han om skademarerittet.

– Rørende

LSKs sportssjef Simon Mesfin har nok å bekymre seg over for tiden med tanke på at klubben balanserer på nedrykksstreken, men comebacket til «Sheriffen» – som han kaller 22-åringen – lyste opp uken hans.

– Det var spesielt på en god måte å se ham på banen. Han har jobbet så hardt for å komme tilbake og vært veldig langt nede flere ganger i løpet av skadeperioden. Det var et rørende øyeblikk, for du vet hvor mye en ung gutt har vært gjennom på grunn av en tabbe, en episode som han kunne unngått, og som han har betalt for i langt større grad enn mange andre, sier Mesfin til VG.

LSK kunne valgt å gi opp det som på den tiden så ut som et stortalent. Kontrakten hans utløp ved utgangen av 2017, altså en god stund før han ble frisk igjen, men Lillestrøm valgte å forlenge kontrakten til slutten av 2020 mens han var skadet.

– Vi er ikke en klubb som kaster folk over bord, forklarer Mesfin.

– De kunne sagt at de ikke ville ha noe med meg å gjøre lenger. Men de tok meg under vingene, en ung gutt som hadde gjort en dum ting. Det vil jeg sette pris på for resten av mitt liv, sier Sheriff Sinyan, som har moret seg med diverse hårsveiser under det lange skadeoppholdet:

– Vokst opp i et litt tøffere miljø

Mesfin tror ungguttens Holmlia-bakgrunn er med på å forklare hvorfor han har klart å kjempe seg tilbake fra en så alvorlig skade.

– Det ligger nok ikke i de som kommer fra Holmlia å gi opp ved første baug. Det har jeg lært meg etter å ha jobbet med spillere som Mattis Bolly og Ohi Omoijuanfo. De har en fantastisk mentalitet, sier sportssjefen.

– Vi har vokst opp i et litt tøffere miljø. Her er det litt tøffere, man gir ikke opp så lett, og vi er vant til litt motgang, bekrefter spilleren.

– Kan du bli som en ny signering for Lillestrøm i nedrykksstriden?

– Jeg har vært borte så lenge at jeg nesten er som en ny signering, ja, en ny mann. Jeg håper å bidra med så mye jeg kan, sier Sinyan, mens Mesfin tar en litt mer forsiktig tone:

– Vi har bare fokus på at han skal utvikle seg videre og ikke får tilbakeslag, og så blir alt annet en bonus. Han er som en bikkje i bånd nå, og støtteapparatet jobber for å holde ham i det båndet for å ha kontroll på progresjonen. Men den dagen vi slipper ham ut for fullt, er jeg sikker på at han blir en stor bidragsyter.