I KIL-KLÆR: Luis Pimenta er satt på sidelinjen i Brommapojkarna. Her er han fra semifinalen mot Strømsgodset, da han ledet Kongsvinger til cupfinalen for to år siden. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Pimenta svarer for mobbeanklagene: – Det viktigste nå er at sannhetene kommer frem

FOTBALL 2018-09-03T17:27:24Z

I en stor Aftonbladet-artikkel er Luis Pimenta (36) blitt anklaget for rasisme, mobbing og avstraffelser av egne spillere i svenske Brommapojkarna. Nå slår den tidligere Kongsvinger-treneren tilbake.

Han var satt på sidelinjen i siste serieomgang i Allsvenskan – da Malmö vant 3–0.

Pimenta selv kaller det en «time-out». Og han bekrefter at han er blitt bedt om å holde seg unna A-laget av ledelsen i Brommapojkarna (BP) inntil «alle kortene er kommet på bordet».

– Når all informasjon er kommet på bordet, da er klubben i en god posisjon til å evaluere alle sider ved saken. Det viktigste nå er at sannhetene kommer frem, og ingenting annet, sier Luis Pimenta til VG.

– Men din «timeout» løper fortsatt. Du er ikke tilbake på treningsfeltet tirsdag?

– Nei, det stemmer. Inntil videre så er situasjonen slik, svarer Pimenta

Det var Aftonbladet som lørdag publisert en artikkel hvor portugiseren fikk gjennomgå . Fra spillere – som uttalte seg anonymt – ble det tegnet et bilde av en fotballtrener som utviste et lederskap med ydmykende avstraffelser med sexistisk innhold.

I en pressemelding mandag kveld bekrefter den tidligere Kongsvinger-suksessen – som på sensasjonelt vis ledet hedmarkingene til cupfinale mot Rosenborg for to år siden (tapte 0–4) – at han har brukt engelske ord på kvinnelige og mannlige kjønnsorgan i Brommapojkarna i omtale av BP-spillerne.

– Jeg innser at det direkte oversatt fra engelsk til svensk har en helt annen mening, og en seksuell forbindelse. I enhver fotballgarderobe på seniornivå, i Sverige eller i utlandet, brukes slike beskrivelser med en helt annen mening enn seksuell diskriminering, uttaler Luis Pimenta.

Nå vil han kjempe mot det han mener er uriktige og anonyme rykter. Utdrag av situasjoner og diskusjoner, og journalistiske tolkninger og sitater er tatt ut av kontekst, hevder treneren.

Ifølge Aftonbladet skal Pimenta ha kalt brukt nedsettende, rasistiske tilrop mot en ung spiller. Det tilbakeviser han på det sterkeste.

– Jeg har aldri servert en nedlatende kommentar om noen rase, nasjonalitet eller opprinnelse. Jeg har i flere år jobbet med sosial integrering. Blant annet i Manchester United fotballskole i Lisboa og Bhaichung Bhutia fotballskole i New Delhi, sier Pimenta.

Spillere i BP skal ha vært redde. På grensen til å bryte sammen. Og redd for å gå på trening under Pimentas ledelse, ifølge Aftonbladet.

På spørsmål fra VG om han kjenner seg igjen i denne beskrivelsen, svarer han:

– Nei, jeg kjenner meg ikke igjen. Jeg er sikker på at mine egne spillere selv vil benekte slike beskrivelser av meg.

Under søndagens kamp mot Malmö FF var det trenerassistent Goncalo Perejra som ledet BP. Det endte med klart tap. Stockholmsklubben sliter i bunnen av tabellen, og ligger tredje sist.

– Jeg var komfortabel med en pause. Det ble gjort for ikke å skape enda mer støy. Laget trengte å fokusere på den viktige kampen. Men så klart, som trener, vil jeg være på benken å være aktiv i jobben min, sier Pimenta.

Han medgir at saken har fått stor oppmerksomhet. Det har haglet med støtte fra fotballvenner, fans, og spillere i Sverige og andre land Spesielt fra Kongsvinger og Hedmark hvor han ble umåtelig populær da han tok KIL til en historisk cupfinale i 2016, forteller han.

Pimenta understreker at han ikke har vurdert å trekke seg fra jobben i BP. Men han innrømmer at omtalen i Aftonbladet er skadelidende for ham.

– Hvor ødeleggende har saken i Aftonbladet vært for deg personlig, og din karriere som fotballtrener?

– Det er ikke bra for klubben, fansen, familien og meg selv. Det er en ukomfortabel situasjon for alle sammen. Det er det ingen tvil om. Men det er for tidlig å konkludere hvor skadelig det er, sier Luis Pimenta.