Thorstein Helstad tror Brann må vinne resten av kampene for å ta gull

Ekspertene mener Brann ikke har råd til flere feilskjær om «gullet ska hem».

Publisert: 24.09.18 01:59

– Det ser ut som Brann må vinne alle sine kamper nærmest nå. Spesielt må de slå Rosenborg hjemme. Det går ikke med flere feilskjær , sier Thorstein Helstad, gullvinner med både Brann og RBK, til VG.

Rosenborg økte serieledelsen ned til Brann fra to til fire poeng i helgen. Trønderne har også ti mål bedre målforskjell enn bergenserne. Syv kamper gjenstår.

– Det kan bli tungt nå. Det var et tamt Brann-lag i går , mens Rosenborg bare maler på utover høsten akkurat som i gamle dager, sier Helstad.

NRK-ekspert og serievinner med Stabæk i 2008, Morten Skjønsberg, er enig med Helstad.

– Det er fortsatt en mulighet for Brann. Det som taler for Brann er kampprogrammet for RBK, men de har ikke råd til flere blemmer, sier Skjønsberg.

60–40 i favør RBK

Rosenborg har i tillegg til seriekamper også fem Europa League-kamper og onsdag venter kvartfinale i cupen mot Vålerenga.

– Jeg tror det (luken på fire poeng) er greit å ha med seg. For vi skal spille dobbelt så mange kamper som Brann. Vi har en seier å gå på, sier André Hansen, Rosenborg-keeper, til Eurosport.

VGs gullkamp-spesial estimerer prosentsjansene for gull til 60–40 i favør Rosenborg.

– Det sier seg selv at helgens resultater styrker Rosenborgs muligheter. Noen lurer kanskje på hvorfor Rosenborgs sjanser ikke er enda større. Vi begrunner det med deres tøffe kampprogram med bortekamp mot Molde og at lagene skal møtes i Bergen, sier Geir Juva.

Han er VGs faktaekspert og vurderer gullkampen sammen med fotballjournalist Knut Espen Svegaarden.

Rutine

Helstad mener Rosenborg har rutinen og troppen til å tåle kampprogrammet.

– De spiller seg gode utover i kampen mot Sarpsborg og dominerer i andre omgang. De har nok av rutine. Hvordan de avgjør mot Vålerenga på overtid er ikke bare flyt. De blir ikke stresset, mener den tidligere landslagsspissen.

Også Skjønsberg peker på rutinen til trønderne.

– RBK viser at de har en voldsom vinnermentalitet i laget. Rutinen deres er viktig også har de ressurser til å kjøpe de beste spillerne. Det hjelper, sier NRK-eksperten.

Roser Coolen

Kampen mellom Norges to beste lag på Brann Stadion går 28. oktober.

– De neste ukene er veldig avgjørende. Brann må hente opp noe nå. Rosenborg leder an. Brann må svare, sa Tor Ole Skullerud, Eurosport-ekspert, på kanalens sending.

Siden Rini Coolen tok over Rosenborg har de svarte og hvite tatt 19 av 21 kamper.

– Han har gjort sine saker bra. De har blitt litt bedre offensivt synes jeg. Resultatmessig er det ingen som savner noen, sier Skjønsberg.

