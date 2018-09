Manchester City med mageplask hjemme mot Lyon

(Real Madrid - Roma 3–0, Manchester City - Lyon 1–2) Med en suspendert Pep Guardiola på tribunen, gikk Manchester City på en stjernesmell hjemme mot formsvake Lyon.

Publisert: 19.09.18 22:51 Oppdatert: 19.09.18 23:55

De franske gjestene var respektløse fra start og presset hjemmelaget høyt, som førte til balltap etter balltap for de himmelblå.

Og da Fabian Delph på ekte gutter 7-vis bommet da han skulle klarere et innlegg, fikk Maxwell Cornet en enkel jobb med å sende Lyon i føringen.

Men de stoppet ikke der. For en nonchalant Fernandinho mistet ballen på egen halvdel, den i sommer Liverpool-aktuelle Nabil Fekir fosset frem og dundret ballen i hjørnet bak Ederson.

0–2 var det smått sjokkerende pauseresultatet.

Og selv om Manchester City viste en klart større angrepskapasitet etter pause, var de impotente på den siste tredjedelen og slet med å skape sjanser.

Reduseringen kom

Først da tyske Leroy Sané ble byttet inn, klarte de å skape ubalanse i det franske forsvaret. Vingen driblet seg forbi to mann og spilte på tvers til Bernardo Silva, som styret inn reduseringen - og en redningsbøye for Manchester City, med en halv omgang igjen.

Men den siste sluttspurten kom aldri og Manchester City gikk på et smått utrolig hjemmetap for Lyon.

– Det er sjelden man bruker ordet «forutsigbar» om Manchester City, men det var akkurat det de var i kveld. De lot Lyon starte på nytt og se solide ut, sa Andy Townsend, tidligere Irland-spiss, på BBCs Radio 5 Live om det han mente var Citys svakeste kamp på lenge.

Manchester City har med det tapt tre hjemmekamper på rad i Champions League , alle 2–1 - mot henholdsvis Basel, Liverpool og nå Lyon. Og for enda litt mer salt i såret: De er den første engelske klubben som taper fire kamper på rad i den gjeveste turneringen, ifølge Opta.

– Vi spilte ikke som vi pleier å gjøre, vi spilte uten flyt og var ikke på vårt beste i kveld, sier John Stones til Viasat.

Slik gikk det i de andre kampene:

Leken Real-seier

På Santiago Bernabeu møttes to av forrige sesongs fire semifinalister, men det var klasseforskjell fra første stund i den spanske hovedstaden.

Gareth Bale, Toni Kroos, Karim Benzema, Marcelo og Isco vekslet på å fyre av mot italienernes svenske målvakt Robin Olsen, det var tidlig et spørsmål om når, og ikke om, den første scoringen skulle komme.

Den kom rett før pause. Real Madrid fikk frispark like utenfor sekstenmeteren. Isco lempet den over muren, under tverrliggeren og utagbart for Robin Olsen.

– Det var tøft å stå i mål, en tøff kamp for oss. Jeg har veldig mye å gjøre, og det føles ikke bra å slippe inn tre mål. Jeg er skuffet, sier en tydelig, vel, skuffet Robin Olsen til TV 2.

Bale og Diáz punkterte

I andre omgang yppet Roma seg innledningsvis, men det var ikke en storm Real Madrid måtte ri av, heller en frisk bris.

Og da Luka Modric’ perfekte pasning gjennom til Gareth Bale sørget for at waliseren kunne prikke inn 2–0 bak Olsen.

– Det eneste skuffende i kveld, er at vi kunne scoret flere mål, sier waliseren til TV 2.

Da hadde ikke gjestene mer å by på og det ble til slutt en ren parademarsj inn til tre poeng for de regjerende mesterne.

Den hjemvendte Mariano Diáz fikk sette kronen på verket med en lekker scoring i krysset fra hjørnet av sekstenmeteren. Han har overtatt nummer syv fra en viss Cristiano Ronaldo, som ble utvist mot Valencia onsdag kveld , og scoret sitt første mål etter returen fra Lyon i sommer.