Pogba fullroses etter dobbel: – Talent i hver eneste pore

Ekspertene vil se mer av det Manchester Uniteds omdiskuterte franskmann Paul Pogba (25) viste i sesongåpningen av Champions League.

Den ferske verdensmesteren, som ble hyllet for sitt bidrag under sommerens mesterskap , har levert en mer varierende sesongåpning på et like varierende Manchester United .

Men onsdag kveld, i sesongens første Champions League -kamp, viste Uniteds vikarierende kaptein seg fra sin beste side. Etter to mål, én assist og en generelt dominerende forestilling roses han av tidligere klubbhelter.

– Mange midtbanespillere i disse dager spiller enkelt, alltid sideveis. Pogba spilte fremover og løp i angrep. Denne gutten har talent i hver eneste pore, sier tidligere Manchester United-midtstopper Rio Ferdinand i BT Sports studio ifølge Daily Mail .

– Alle studerer spillet hans, på godt og vondt, men han stiller alltid opp og vil ha ballen. Han er spilleren som kommer til å få dette laget til å tikke denne sesongen, så de må få ham i god form og holde prestasjonene hans stabile, sier Ferdinand etter Pogba-showet du kan se høydepunktene fra her:

Han får støtte av tidligere lagkamerat og Manchester United-legende Paul Scholes, som også etterlyser at franskmannen begynner å levere jevnere på samme nivå.

– En spiller med hans kvaliteter, styrken, farten og størrelsen, burde være så fremoverrettet hver eneste uke. Hadde han gjort det oftere, så ville ingen i hele verden klart å leve med ham, sier den pensjonerte playmakeren.

Straffe-tyn: – Bekymrer

Det er imidlertid ikke alt ved Pogbas maktdemonstrasjon i Sveits som overbeviser kritikerne: Mens åpningsmålet hans var av det vakre slaget, og assisten til Anthony Martial var prikkfri, får 25-åringen tyn for sitt lange tilløp på straffescoringen som ga 2–0 til United.

– Det lange tilløpet bekymrer meg virkelig, sier tidligere Arsenal-spiss Ian Wright ifølge Daily Star .

– Så lenge han ikke plasserer ballen helt riktig, så vil keeperne begynne å skjønne hvilken vei de skal kaste seg, sier han.

Mourinho: – Viste klasse

BT Sport har telt at Pogba, som bommet på sitt forrige straffespark mot Burnley i Premier League, brukte 26 steg i tilløpet før han scoret på straffesparket. Selv forklarer spilleren det slik:

– Jeg prøvde bare å stabilisere keeperen og sette ballen i mål. Jeg er veldig fornøyd med det.

Etter kampen roses han av manager José Mourinho.

– Det var en god forestilling av ham. Pogba var solid, han viste klasse og ga laget farten vi trengte til tider. Han kontrollerte tempoet og scoret selvfølgelig et veldig fint mål, sier portugiseren.

– Straffesparket viste personlighet også, ettersom man noen ganger kan være i tvil når man har bommet på sitt forrige, men det var ikke tilfelle for ham.