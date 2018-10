Konradsen etter Europa-nedtur: – Kjennes ut som listen ligger litt høyt

2018-10-05

LERKENDAL (VG) Anders Konradsen (28) erkjenner at Europa league-lista ligger høyt. Samtidig innrømmer midtbanespilleren at Rosenborg er inne i en tung periode.

Erik Eikebrokk

Vegard Aulstad

Publisert: 05.10.18 06:54

Anders Konradsen var én av de siste Rosenborg-spillerne som forlot garderoben etter 3–1-tapet for RB Leipzig .

– Det er et topplag i Bundesliga, og de har ikke med de aller beste spillerne sine engang. De er helt der oppe med de beste lagene jeg har møtt. De var rett og slett for gode for oss, sier midtbanespilleren til VG.

Rosenborg var ikke i nærheten av å matche bundesligalaget, selv om tyskerne sparte mange av de beste spillerne sine. Svenske Emil Forsberg var ikke engang med laget til Trondheim.

– Det føltes som de var tre mot én uansett hvilken posisjon vi var i. Nå ser vi hvor lista ligger, og det kjennes ut som den ligger litt høyt. Vi ble overkjørt i dag.

– Ikke av høy europeisk standard

Tapet føyer seg inn i rekken av lite imponerende Rosenborg-resultater. På søndag ble laget overkjørt av Molde, og tapet for Celtic, der laget ikke skapte én eneste målsjanse, sitter også friskt i minnet.

– Det har kommet noen tunge opplevelser i en periode der det har vært tøffe kamper. Det virker på meg som om vi ikke har klart å mobilisere den helt rette energien og truffet på inngangen til disse kampene, sier Konradsen.

TV 2-kommentator Jesper Mathisen mener det er naturlig at Rosenborg ikke henger med når topp europeisk motstand slår om takten.

– Dette Rosenborg-laget er ikke av høy europeisk standard. Men det er kanskje sånn det må være. Leipzig henter spillere for hundrevis av millioner, mens Rosenborg henter for fem, åtte, ti. Rosenborg må hente spillere fra en helt annen hylle enn det Europa league-motstanderne kan, sier Mathisen.

Etterlyser utvikling

Mathisen er skuffet over at Rosenborg ikke har vist større fremgang siden trenerskiftet fra Kåre Ingebrigtsen til Coolen.

– Coolens trenerkandidatur styrkes ikke av dette. Jeg ser ikke at Rosenborg har blitt så veldig mye bedre siden trenersparkingen. Det de har vist i Europa har vært alt annet enn imponerende, sier Mathisen, som får støtte av Steffen Iversen.

– Jeg har ikke sett noen forskjell på spillet fra Ingebrigtsen sin tid. Det har ikke vært noen utvikling som jeg har kunnet se. Ute i Europa har det vært dårlig, så jeg tror ikke det styrker Rosenborg at Coolen blir sittende til neste år. Jeg håper Rosenborg-styret tar en skikkelig gjennomgang denne gangen her. Det har vært altfor mange som har kommet inn og sittet i noen år før de har blitt byttet ut igjen. De må tenke seg godt om nå, sier Rosenborg-legenden.

– Tror du dette svekker trenerkandidaturet ditt?

– Jeg aner ikke. Det kan du ikke spørre meg om. Kanskje, kanskje ikke. Jeg aner ikke, sier trener Coolen, til VG.

– Skuffende

Keeper André Hansen var en av få spillere som leverte i nærheten av forventet nivå.

– Jeg registrerer at du sier de (ekspertene, journ.anm.) mener det. Men personlig så leser jeg ikke noe av det, eller bryr meg stort. RBK er en storklubb som mange har meninger om, sånn er det å være en del av denne klubben, sier Hansen.

Rosenborg-kaptein Mike Jensen ble stående i flere minutter utenfor pressesonen og snakket med sin landsmann Yussuf Poulsen. Leipzig-spissen kom ikke engang på banen.

– Det er skuffende at vi er så langt unna. Det er tøft i Europa, men sjeldent vi ikke føler vi er med i kampen. Det er ikke godt nok, sier Jensen.