Steffen Iversen: – Rosenborg skulle ikke vært i Europa League

FOTBALL 2018-10-04T18:45:31Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg – RB Leipzig 1-3) Tidligere Rosenborg-spiller Steffen Iversen mener Rosenborg ikke har noe i Europa League å gjøre, etter at de ble fullstendig overkjørt av Leipzig.

Erik Eikebrokk

Publisert: 04.10.18 20:45

Det sier Iversen på TV2 rett etter kampslutt.

Rosenborgs drøm om å gå videre fra gruppespillet i Europa League henger i en syltynn tråd. Etter to kamper står trønderne med null poeng, én fattig scoring, og er på sisteplass i gruppen.

Trønderne ble til tider utspilt og latterliggjort mot et tysk lag som valgte å hvile mange av sine beste spillere.

– Dette var tøft. Vi ser at Leipzig spiller i en helt annen liga. Rosenborg skulle ikke vært i Europa League, sier tidligere Rosenborg-spiller Steffen Iversen på TV 2.

– Vi har noe her å gjøre, svarer RBK-trener Rini Coleen.

Rosenborgs Mike Jensen svarer også Iversen.

– Det må Steffen ha sin mening om. Vi kommer ikke inn på loddtrekning. Men vi var ikke i nærheten i dag, sier Jensen til TV2.

– Vi må lære

Rosenborg-treneren innrømmer at de var sjanseløse.

– Et annet nivå. Man kunne se at nivået var et annet. Vi hadde problemer med det. Vi hadde ingen mulighet. Guttene gjør maks ut av det de kan, sier Coleen til TV 2.

– Det er dette nivået vil opp på. Vi må lære av dette, sier RBK-treneren.

– Rosenborg har vist i disse to kampene at de har et langt stykke opp til de bedre lagene i Europa, sier TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen i det kampen blåses av.

Rett i angrep

VG snakker med Yann-Erik De Lanlay i pressesonen rett etter tapet.

– To såpass tunge prestasjoner er sjeldent Rosenborg leverer. Hva gjør det med garderoben?

– Det preger oss selvfølgelig. Vi er jo ikke vant med det, men vi kan ikke gjøre så mye annet enn å bare løfte hodet, se fremover og vinne neste kamp, svarer De Lanlay.

Et hjemmelag tilbake i tradisjonell 4–3–3-formasjon gikk ut lavt og samlet, med en tydelig plan om å ta tyskerne på hurtige og direkte kontringer.

Planen så ut til å være genial – i et drøyt minutt.

Før minuttet var spilt vant kaptein Mike Jensen ballen på midtbanen, og spilte til Alexander Søderlund i midten. Dansken fikk ballen tilbake på høyre kant og siktet presist mot hodet til Yann-Erik de Lanlay foran mål. Men venstrevingen ble akkurat litt for liten, og headingen gikk like over. Sjansen var like fullt stor.

Rosenborg måtte vente lenge på den neste scoringssjansen – for deretter dreide det meste seg, for ikke å si alt, om det reservepregede bortelaget RB Leipzig.

Ledelse

Elleve minutter etter Rosenborgs lovende åpning, viste tyskerne seg frem for første gang: Venstreback Marcel Halstenberg slo en strålende diagonalpasning helt over til høyre kant. Jean-Kévin Augustin fintet én gang utover i banen, før han vendte og gikk motsatt vei, innover, på Messi-vis.

Venstreback Alex Gersbach forsvant som dugg for solen, og avslutningen med venstre fot i lengste hjørne var utenfor Rosenborg-keeper André Hansens rekkevidde.

Flere av bortelagets beste spillere startet på benken, blant dem den tyske VM-spissen Timo Werner og den danske spissen Yussuf Poulsen. Den svenske superstjernen Emil Forsberg var ikke engang med flyet til Trondheim.

Dét var likevel mer enn nok, for hjemmelaget hadde ingenting å stille opp med mot tyskernes piruetter, tunneler, trekantspill og tversoverpasninger.

Lekestue

I lange perioder holdt bundesligalaget lekestue med Rosenborg. Like fullt sto det bare 1–0 til pause. Men håpet de sorthvite måtte ha tatt med seg ut av garderoben, forsvant tidlig i andre omgang.

To ganger raget Ibrahima Konaté høyest på corner; på andre mulighet banket midtstopperen ballen i mål, fra to meter.

Etter en drøy time spilt begynte det å bli pinlig, om det ikke allerede var det fra før. Rosenborg mistet ballen håpløst på vei frem, som så mange ganger før; og noen få Leipzig-kombinasjoner senere banket Matheus Cunha ballen i nettaket.

Først da bortelaget så ut til å ha hygget seg lenge nok, fikk Rosenborg være med på leken. Ti minutter før slutt fikk innbytter Issam Jebali muligheten foran åpent mål. Derfra gjorde tunisieren ingen feil.

Det samme kan man ikke si om resten av laget.