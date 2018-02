Östersund utslått - tross sjokkseier mot Arsenal

Publisert: 22.02.18 21:43 Oppdatert: 22.02.18 23:01

FOTBALL 2018-02-22T20:43:59Z

(Arsenal-Östersund 1–2, sammenlagt 4–2) Det svenske sensasjonslaget Östersund gjorde en heroisk innsats og vant 2–1 på Emirates i London. Men Arsenal gikk videre med 4–2.

Arsene Wengers menn ble møtt av pipekonsert da de gikk i garderoben etter 45 minutter med 0–2.

– Jeg er flau som tidligere Arsenal-spiller, sa Martin Keown som ekspert på BT Sport i pausen.

Premier League-klubben vant 3–0 i Sverige og tilsynelatende var alt avgjort i dette Europa League-møtet.

Men byen som nordmenn kanskje kjenner best som langrenns- og skiskytterby, har overrasket igjen. Nå på Emirates i London, der Arsenal ble rystet torsdag kveld.

Her kunne du følge kampen live

I løpet av to minutter scoret Östersund to mål:

0–1: Ghoddos - som var glilmrende også i hjemmekampen - spilte gjennom Hosam Aiesh, som kom alene med Arsenal-keeper Ospina. Han skjøt via Chambers og i mål.

0–2: Kena Sema ble spilt opp etter svakt Arsenal-spill, rundlurte Chambers og klinket ballen vakkert i mål.

I starten på 2. omgang bommet en svensk forsvarer på ballen, og Sead Kolasinac lot seg ikke be to ganger. Han dundret inn reduseringen for Arsenal.

Selv om Arsenal hadde store sjanser, kunne det faktisk ha blitt en tredje svensk scoring etter 83 minutter da innbytter og debutant Dino Islamovic hadde en kjempemulighet, men ballen gikk utenfor.

Arsenal er dermed klar for åttendelsfinalen.

Östersund møtte i gruppespillet Zorya, Hertha Berlin og Athletic Bilbao – og mot alle odds tok de seg videre.

Så sent som i 2011 spilte Östersund i 4. divisjon. Dennis Widgren, svenskenes venstreback, spilte også for klubben da. Nå spiller han Europa League mot Arsenal. Han er den eneste gjenværende spilleren av 4.divisjonsgjengen.

Laget trenes av engelske Graham Potter, som er en venn av tidligere Viking-sjef Ian Burchnall.

Rundt 5000 svensker var på plass på Emirates for å støtte laget sitt. Arsenal spilte i sine blå bortedrakter. Ifølge BBC har laget vunnet bare en av sine åtte siste kamper med disse draktene. Arsenal spilte uten en syk Mesut Özil.

PS: Dermed er alle de nordiske lagene utslått. FC København tapte 1–0 i Madrid og Atletico vant dermed 5–1 sammenlagt. Rosenborg ble utslått etter gruppespillet. Deres overmenn i Zenit St. Petersburg vant 3–0 over Celtic og dermed 3–1 sammenlagt.