INTERNASJONAL SUKSESS: Her, på tampen av forrige sesong, jubler Ada Hegerberg for én av sine tre Champions League-trofeer. Finalemotstander var Caroline Graham Hansens Wolfsburg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hegerberg ikke på «Årets lag» i Norge - i kveld kan hun vinne Gullballen

FOTBALL 2018-12-03T11:41:56Z

Ada Hegerberg (23) kan mandag kveld bli første kvinne til å vinne verdens kanskje gjeveste fotballpris, men hjemme i Norge er hun ikke blant de 11 utvalgte når hennes kvinnelige kolleger har stemt frem «Årets lag».

Det ble kjent under søndagens NISO Awards, spillerforeningens egen feiring av fotballåret 2018.

– Vi ble litt overrasket over det, sier kommunikasjonrådgiver i NISO, Thomas Kristensen, til VG.

Mandag kveld er Lyon-stjernen Hegerberg på plass i Paris som en av de 15 nominerte til «Ballon d'Or», populært kalt Gullballen. For første gang i historien skal den også deles ut til en kvinne, og det er journalister fra hele verden som i regi av magasinet France Football står for kåringen.

Da NISO-medlemmene, i forkant av søndagens fest, stemte frem sine 11 norske favoritter, ble «Årets lag» seende slik ut:

(4–4–2): Cecilie Fiskerstrand - Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Ina Gausdal, Anja Sønstevold - Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen, Frida Maanum, Tameka Butt - Guro Reiten, Svava Ros Gudmundsdottir.

Norske spillere i inn- og utland, samt utenlandske spillere i Norge, var aktuelle for å bli stemt på.

Hegerberg ble slått av Toppserien-målmaskin Guro Reiten og islandske Svava Ros Gudmundsdotti (23), som til daglig spiller for Røa og som scoret 14 mål på 21 kamper i Toppserien.

Etter det VG erfarer, var Hegerberg nummer tre på spissplassen.

Guro Reiten ble i tillegg kåret til «Årets spiller 2018» og «Årets Toppserien-spiller 2018» under NISO Awards, og har tidligere kunnet juble for «Årets mål»-prisen under Fotballfesten som følge av denne perlen:

At Hegerberg ikke er å finne blant prisvinnerne, kom uventet på organisasjonen som delte ut prisene søndag kveld.

– Men vi bare teller opp stemmene. Det er medlemmene våre som stemmer, og selv om vi vet at Ada er en verdensstjerne, så ble det slik nå. Det er ingenting vi får gjort noe med det, sier Kristensen, og forklarer at de stemmeberettigede er spillere fra Toppserien, både norske og utenlandske, samt norske spillere i utlandet.

Han tror en forklaring kan være at den hjemlige serien er lenger fremme i medlemmenes bevissthet enn utenlandske ligaer.

– Man ser mye av det som skjer hjemme, og kanskje har man ikke sett så mye av det som skjer i utlandet. Samtidig er ikke Ada på landslaget, sier Kristensen.

Mens Hegerberg er utelatt, er utenlandsprofiler som Caroline Graham Hansen (Wolfsburg) og Maren Mjelde (Chelsea) inne på «Årets lag». Begge er fast inventar på landslaget.

Hegerberg ga seg på det norske laget etter EM-fadesen sommeren 2017 . Hun har tidligere forklart at det skar seg helt med Norges Fotballforbund (NFF) , og har siden ikke gitt uttrykk for at hun ønsker seg tilbake.

På klubblaget nyter hun imidlertid stor suksess. 23 år gamle Hegerberg bøtter inn med mål for den franske toppklubben Lyon. Forrige sesong noterte hun seg for 31 nettkjenninger på 20 ligakamper og la på totalen med 15 mål til i Champions League, en turnering hun og Lyon har vunnet tre ganger på rad.

Av flere pene mål signert 23-åringen, er denne lekre varianten: