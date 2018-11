VINNERE: Kristian Skrødal (t.v.) vant hele Eliteserien Fantasy, mens Ane Dahl Torp vant VGs kjendisliga i spillet. Foto: PRIVAT / NTB scanpix

Kristian (22) knuste alle i Fantasy – Ane Dahl Torp vant kjendisligaen

FOTBALL 2018-11-27T08:18:06Z

Studenten Kristian Skrødal (22) fra Selbu i Trøndelag parkerte over 60.000 spillere og gikk til topps i Eliteserien Fantasy.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 27.11.18 09:18

Med en solid margin på 35 poeng ned til andreplassen kunne den unge Rosenborg-supporteren lørdag kveld feire seieren i det populære managerspillet .

– Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å vinne. Jeg håpet kanskje på topp 1000 før sesongen, så det gikk over all forventning, sier Skrødal til VG.

Han ledet spillet allerede etter 18. serierunde, men sier selv at det først var etter nest siste runde at han fikk troen på at det kunne holde helt inn.

Sesongen ble avsluttet med stil: Skrødals lag, «FK Farlig Innkast», leverte råsterke 106 poeng i siste runde – godt hjulpet av «spissrush»-chippen som sikret doble poeng for spissene Leke James, Franck Boli og Mustafa Abdellaoue.

– Jeg satt på Lerkendal da seieren ble klar, så det ble en liten feiring der, sier Skrødal, som til daglig er elektroingeniør-student ved NTNU i Trondheim.

To tips

Han forteller at han først begynte å spille Fantasy aktivt da spillet ble lansert for Eliteserien i fjor. Det endte først med 5.936.-plass i 2017 før han gikk helt til topps i år.

22-åringen har to tips til andre Fantasy-spillere: Unngå «hits», som vil si å bruke poeng på å gjøre flere bytter enn de man får gratis, og bruk «chips» med omhu. Skrødal traff blink med både «spissrush» (106 poeng i runde 30), «parkere bussen» (144 poeng i runde seks) og «to kapteiner» (131 poeng i runde fire).

– Det var mange kompiser som heiet på meg i siste runde. Det er artig, sier den ferske Fantasy-kongen.

Torp til topps

«Heimebane»-skuespiller Ane Dahl Torp endte på en sammenlagt 35. plass og gikk seirende ut av VGs kjendisliga med laget «Varg IL» og managernavnet Helena Mikkelsen, karakteren hun spiller i serien.

Resten av kjendistoppen består av VGTV-profilene Mads Hansen og Bernt Hulsker, håndballspiller Camilla Herrem og landslagskeeper Rune Almenning Jarstein.

Det gikk verre for TV-profilen Markus Bailey, som endte sist i kjendisligaen.

I Eliteserien Fantasy-cupen var det Lillestrøm-supporter Rolf André Berger og hans lag «Masterminds» som stakk av med seieren.