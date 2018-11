FORLATER BERGEN: Daniel Braaten sammen med Peter Orry Larsen etter årets siste kamp på Brann Stadion. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Braaten flytter til Oslo – har pratet med Skeid

FOTBALL 2018-11-26T17:24:47Z

BERGEN/OSLO (VG) Daniel Braaten (36) er ferdig i Brann. Nå flytter fotballveteranen hjem til hovedstaden, og kanskje havner han i moderklubben Skeid.

Sindre Øgar

Mathias Fløtaker

Publisert: 26.11.18 18:24

– Nei, fremtiden er lys den, svarer Braaten på VGs «hva nå»-spørsmål etter Braatens avskjedskamp for Brann, hjemme mot Odd.

36-åringen med 52 landskamper bruker som vanlig få ord.

– Vi pratet med Tom Nordlie tidligere i uken. Han sa han gjerne ønsket deg til Skeid. Hva tenker du om det?

– Nei, det ligger der. Så får vi se.

– Du og Fredheim Holm tilbake på Nordre Åsen?

– Jeg vet ikke hva folk har tenkt og snakket om jeg, altså. Men det er klart at Skeid er alltid koselig det.

– Har du snakket med noe fra klubben?

– Jeg har snakket med Morten (Berre, assistenttrener), ja.

– Hva må i så fall til for at det skal bli aktuelt?

– Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på ennå. Nå er jeg ferdig her, så blir det litt julefeiring og flytting. Det er vel det som står på planen.

– Det flyttelasset skal til Oslo?

- Ja.

Skeid-trener Tom Nordlie har allerede fridd til Daniel Fredheim Holm, som gir seg i Vålerenga, og han tar mer enn gjerne Daniel Braaten i samme slengen. Nordlie ser to gamle Skeid-gutter som har mer å gi, og som passer inn i Nordlie-fotballen.

Trist at Eliteserien er over? Sjekk denne:

Han vil ta en prat med begge, men han er usikker på hva den nyopprykkede 1. divisjonsklubben har å tilby økonomisk. Trolig må det lages «totalpakker» der Braaten og Fredheim Holm kan bidra med mer enn å spille kamper.

– Det er to fantastiske fyrer som er fine å ha i garderoben, og som vet hva som skal til. Selvsagt holder Eliteserien et høyere nivå enn Skeid, men slik jeg ser det er ikke Skeid et sted å trappe ned. Selv om det er klokere spillere i Eliteserien, så tviler jeg på at de trener hardere enn oss, sier Nordlie.

– De må være to «signalspillere» som vet hva som kreves, som viser det med egne prestasjoner og gjør andre gode, beskriver treneren.