Ny Brann-smell i dramatisk kamp

FOTBALL 2018-11-11T18:59:22Z

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund - Brann 3–1) Muligheten for gull i Bergen røk da Brann gikk på en smell mot Kristiansund, men det var en albue fra Aliou Coly som ble det store diskusjonstemaet etter kampslutt.

Publisert: 11.11.18 19:59

En interessant ting i den første omgangen var en situasjon som kameraene fanget opp etter Haugens takling. Noen meter fra situasjonen fanget TV-kameraene opp en albue fra Aliou Coly i ansiktet på Taijo Teniste. Bildene viste at Coly kom inn i stor fart, og albuen kunne også se noe tilsiktet ut, men dette var ikke noe verken dommeren eller folk flest la merke til på Kristiansund stadion.

I det direktesendte studio til Eurosport var de klare på at det ikke var noe som hørte hjemme på en fotballbane i det hele tatt.

- Dette er et overfall. Et klokkeklart rent rødt kort. Sånt ønsker vi ikke se på norske fotballbaner, sa Thomas Myhre i Eurosports studio.

Stresset Brann-lag

Den første omgangen var det to lag som virkelig ville vise seg frem, men det var hjemmelaget som fikk inn den første scoringen. Andreas Hopmark raget høyest på en corner og stanget inn 1–0 til Kristiansund som også ble resultatet til pause.

Brann-laget virket stresset av situasjonen, og det ble lest opp at både Rosenborg og Molde ledet kampene sine som da gjorde at Brann lå på 3. plass der og da. Både Fredrik Haugen, Kristoffer Barmen og Gilli Rolantsson havnet i boken til dommeren for gule kort i løpet av den første omgangen, og man kunne føle et stress og en frustrasjon i Brann-leiren.

Økte ledelsen

Ti minutter ut i andre omgang kunne Kristiansund juble for nok en scoring. Amidou Diop hamret ballen i stolpen og i mål, og Brann slet virkelig med å håndtere Kristiansund. Da var det godt for bergenserne å ha en tidligere Kristiansund-spiller i laget.

Daouda Bamba førte ball mot Dan Peter Ulvestad før han fra rundt 16 dunket ballen opp i lengste vinkel til 2–1 etter 59 minutter.

Straffebom

Sluttminuttene på Kristiansund stadion var av typen dramatiske. Et kvarter før kampslutt fikk Brann et straffespark. Christophe Psyché var høyt oppe med foten mot Woormgor og Saggi pekte på krittmerket for enten høy fot eller hands. En svært merkelig situasjon der TV-bildene viste at det idømte straffesparket etter all sannsynlighet var feil.

Daouda Bamba gikk frem for å ta straffen, men den tidligere KBK-spilleren sendte ballen utenfor til ellevill jubel på Kristiansund stadion.

Tre minutter før slutt smalt det i andre enden. Psyché gikk i bakken i feltet og Kristiansund ropte på straffespark. Trener Christian Michelsen løp bort til 4. dommer og tok tak i han for å demonstrere hva som skjedde, og da ble hoveddommer Rohit Saggi tilkalt. Det hele endte med at Michelsen ble sendt på tribunen.

Kaptein Ulvestad med punktum

I siste minutt av ordinær tid satte Kristiansund punktum på en spinnvill fotballkamp. Dan Peter Ulvestad raget høyest på en corner og stanget den i kassen til 3–1 for Kristiansund. Dermed endte kampen 3–1 til Kristiansund og 2. plassen til Brann glapp til fordel for Molde som nå er over Brann på målforskjell før den siste runden i Eliteserien.