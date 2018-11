Berg slakter kampoppsettet før skjebnekampen mot Godset: – Helt ko-ko

FOTBALL 2018-11-11T18:54:53Z

(Odd – Stabæk 0–3) Stabæk vant, Lillestrøm spilte uavgjort, Start tapte. Plutselig skiller det kun tre poeng mellom 11.-plass og Stabæk på nedrykksplass. Men før siste serierunde venter en plagsom landslagspause for Henning Bergs mannskap.

Publisert: 11.11.18 19:54 Oppdatert: 11.11.18 20:39

For etter seieren mot Odd , er hele fem lag i fare for å rykke ned : Bodø/Glimt (31 poeng), Strømsgodset (30 poeng), Lillestrøm (29 poeng), Start (29 poeng) og Stabæk (28 poeng).

Men siste serierunde spilles ikke før lørdag om to uker. I mellomtiden skal det spilles landslagsfotball, og det irriterer Stabæk-trener Berg.

– Vi spiller mot Godset i en veldig viktig kamp om to uker. Så får vi se hvor mange spillere vi får med oss etter at de skal på landslagsoppdrag. Det er vel bare i Norge det går an å ha landslagspause og spillere borte i 14 dager før siste serierunde for å holde deg i ligaen, fyrte Berg løs i et intervju i Eurosport.

– Helt ko-ko

Trenerprofilen med en fortid i engelsk, polsk og ungarsk fotball, mener det er hårreisende at landslagspausen kommer når den kommer.

– Sånn er opplegget, jeg vet ikke hvem som har bestemt det, men det er ikke heldig for oss, og sikkert ikke så heldig for de andre lagene heller som har landslagsspillere. Men vi får bare håpe, be og tro på at de (landslagsspillerne) kommer tilbake friske og raske, sa han og la til:

– Timingen er ikke bra. Hvilken liga i verden har landslagspause før siste serierunde? Sportslig er det helt ko-ko, sa Berg.

Det var ikke bare Berg som var misfornøyd etter kampen. Også Start-trener Kjetil Rekdal mente Odd-trener Dag-Eilev Fagermos kommentarer før oppgjøret mot Stabæk var «forkastelig» (se klipp under).

Skremte vekk bortespøkelset

For 3–0-seieren mot Odd var absolutt en sterk prestasjon av Stabæk. På bortebane har det gått fryktelig trått denne sesongen og man måtte helt tilbake til 5. november i 2017, 370 dager, for å finne sist gang Stabæk vant en bortekamp i Eliteserien.

Den kom borte mot nettopp Odd, og endte med 5–0-seier for Stabæk .

Ola Brynhildsen sendte Stabæk i ledelsen etter 11 bare minutter etter pasning fra Ohi Omoijuanfo.

– Vi må tro på det (om å redde plassen), sa målscoreren til Eurosport.

– Vi hører ikke hjemme i OBOS-ligaen, vi hører hjemme i Eliteserien, sa han videre.

Men det var slett ingen selvfølge at nettopp Brynhildsen i det hele tatt skulle starte. Han hadde ikke startet for Stabæk siden oppgjøret mo Molde i juni, men da John Hou Sæter var slått ut av sykdom, fikk Brynhildsen sjansen.

– Jeg håper jeg har sendt en god søknad for å spille siste kamp, sa målscoreren lurt.

Men selv om Stabæk ledet, la de seg ikke bakpå og ga aldri bort initiativet i kampen. Moussa Njie traff tverrliggeren etter 18 minutter og Franck Boli brente en stor sjanse like før pause.

Men da Odd ikke fikk etablert noe særlig press etter hvilen, tok Stabæk over. Og da Eliteseriens toppscorer, Boli, økte ledelsen til 2–0 etter 72 minutter (15. seiremål), og «Ohi» punkterte kampen til 3–0 seks minutter senere, var det aldri noen tvil om hvor poengene skulle.

Stabæk kan nå unngå direkte nedrykk med seier mot Godset i siste serierunde.