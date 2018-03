Fem norske i CL-kvarten: - Skal gjøre alt for at jeg i mai sitter igjen med en pokal

Publisert: 21.03.18 09:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-21T08:23:50Z

Onsdag og torsdag skal hele fem norske fotballkvinner i aksjon i kvartfinalene i Champions League.

• Her er onsdagens oddstips

Maria Thorisdottir og Maren Mjelde er med når Chelsea møter franske Montpellier borte. Gjør London-klubben jobben blir det et norsk møte i semifinalen mot Wolfsburg (Caroline Graham Hansen), som skal opp mot Slavia Praha i to kamper.

– Det blir trolig Wolfsburg om vi går videre, men det spiller ingen rolle hvilket lag vi møter. Skal vi vinne Champions League , så må vi slå alle lag uansett, men vi får ta en kamp av gangen, sier Maria Thorisdottir.

Avgjørende periode

Chelsea Ladies har vært gode denne sesongen. De leder serien (Womans Super League), skal spille semifinale i FA-cupen og kvartfinale i Champions League.

– Vi er inne i den mest avgjørende perioden av sesongen nå hvor kampene kommer tett. Jeg har aldri vunnet noe, så jeg skal gjøre alt for at jeg i mai sitter igjen med en pokal, sier 24-åringen til VG.

Fakta Semifinalene i Champions League er trukket slik: 1. Montpellier/Chelsea-Wolfsburg/Slavia Praha

2. Manchester City/Linköping-Lyon/Barcelona.

Kampene spilles 21.,22. og 28., 29. april.

Hun lever drømmen i London-klubben nå.

– Ja, en kan vel si at det er en drøm. Det er i hvert fall en stor forskjell fra å spille i Klepp kontra å spille i Chelsea hvis du tenker på profesjonaliteten. Fasilitetene her er fantastiske. Det å kunne leve av fotball, er jo det alle drømmer om. Jeg har en fantastisk hverdag, og jeg skulle ønske det var flere som kunne få oppleve dette.

Thorisdottir tror også det norske landslaget vil få et løft fordi stadig flere kvinnelige spillere viser seg frem i de klubbene som hevder seg i toppen ute i Europa.

– Det er med på å løfte landslaget vårt, og jeg håper flere velger å ta steget ut.

Overgangen fra Toppserien til WSL har gjort henne godt. Med 10 lag i serien er det - som hjemme i Norge - stor forskjell på nivået.

– Det har vært veldig gøy så langt, og jeg trives med det nivået som er her. De 4–5 beste klubbene her er ganske bra. Når du spiller med så bra medspillere hver dag så føler du selv at du også bli bedre. Du må være på hele tiden.

Frida Maanun og Linköping møter Manchester City tirsdag klokken 20.00, mens Ada Hegerberg er den femte norske spilleren som spiller kvartfinale når Lyon møter Barcelona torsdag kl. 18.45.

VGs tips: Chelsea-seier

For Thorisdottir og Mjelde er det som nevnt Montepellier som gjelder tirsdag. Det franske laget holder tredjeplass bak nasjonens to giganter Lyon og PSG. Ligaformen viser 7-1-1 på ni siste matcher, men de kommer neppe til å ta igjen førstnevnte tetlag med bare fem runder igjen og et gap på 11 poeng. Slo ut russiske Zvezda Perm og italienske Brescia i tidligere CL-runder.

Chelsea er trolig høyt oppe etter søndagens kvartfinaleavansement med 3-0 borte mot Liverpool. London-laget leder den hjemlige ligaen ett poeng foran Man.City, og har alle kamper iberegnet ikke røket siden midten av januar. Asante (f), Cooper (f) og Carney (mb) er skadet. I foregående CL-runder er sterke lag som Bayern München og Rosengård beseiret. Åpen duell, selv om Chelsea er favoritt over to kamper.

Vi ender på borteseier til 2,45 i odds - spillstopp er 20.40.