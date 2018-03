VENTER: Lars Lagerbäck og landslaget i fotball for herrer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fotball-landslaget er blitt VM i venting

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 22.03.18 22:21

SANDVIKA (VG) Det er 362 dager siden Norge sist spilte en viktig fotballkamp. Det er fortsatt 168 dager til Norge skal spille en viktig fotballkamp. Landslaget vårt er blitt et innslag i VM i venting mens andre nordiske nasjoner forbereder seg til et reelt mesterskap.

Det er ikke vanskelig å finne positive ting rundt A-landslaget vårt, eksempelvis de mange unge spillerne som dominerer troppen, og som gjør at Norge har en av de laveste snittalderne i Fotball-Europa.

«Det er noe på gang» – liksom. Vi har hørt det før. Kanskje stemmer det nå. Kanskje ikke. Det som er fakta, og som er «på gang» er nok en treningskamp – denne gangen mot Australia. På Ullevaal stadion. 23. mars. Etter at Norge omtrent var utslått av VM-kvaliken før den startet i 2016, og Per-Mathias Høgmo gikk av, Lars Lagerbäck kom inn, har det meste handlet om nettopp det:

Treningskamper, kamper å øve seg på. Hvis vi regner bortekampen mot Nord-Irland (Lagerbäcks første kamp) som en delvis viktig kamp, 26. mars 2016, så blir det likevel 12 (!) treningskamper på rad før Kypros møter Norge på Ullevaal stadion 6. september.

Så langt har 33 spillere vært prøvd, og enda flere har vært i tropp. Det største problemet for en landslagssjef i fotball er tid. For kanskje får Lars Lagerbäck noen svar i kampene mot Australia (23. mars) og Albania (26. mars). Kanskje får ikke svar.

Og da er det 67 dager til de neste landskampene, og mye kan ha skjedd før møtene med Island (2. juni) og Panama (6. juni).

I de kampene kan Lagerbäck også få gode svar. Vi må jo håpe det, siden det er de siste av treningskampene før Norge er i gang med det som faktisk er 16 kvalikkamper på rad. Modusen er nødt til å bli en helt annet da Kypros kommer til Ullevaal 6. september.

Men har kampene nå, eller de to i juni, egentlig noe å si for det som skjer i september? Tre hele måneder går det fra Panama drar fra Ullevaal 6. juni til Kypros kommer 6. september. Tre måneder som inneholder en sommerferie for mange av spillerne, kanskje et klubbskifte eller 14, kanskje en skade, ny manager, formsvikt, ute av laget.

Ja, alt kan skje på tre måneder. Jeg husker fortsatt en optimistisk Åge Hareide i Praha 16. november 2005. Han hadde «funnet» laget sitt. Neste landskamp var to måneder senere. Da var ikke 10 av de 11 som startet i Praha med.

Dette er en landslagssjefs største problem: Du vet aldri hvem du kan bruke i neste landskamp.

Lars Lagerbäck vet dette bedre enn noen. Han har vært sjef for diverse landslag siden før Martin Ødegaard ble født. Likevel: Det må være litt frustrerende. En klubbtrener vet, stort sett, hvilke spillere han kan satse på i neste kamp, siden den kommer innen en uke. En landslagssjef må, i perioder, vente flere måneder.

Landskampen mot Australia kommer også på verst mulig tidspunkt, publikumsmessig. Etter en, mildt sagt, omdiskutert seriestart, med avlysninger, massiv kritikk mot serieoppsettet og negativitet rundt norsk fotball, kommer altså en landskamp. Mot en motstander de færreste har et forhold til, på en kveld der vinteren fortsatt ikke har sluppet taket i Norge og norsk fotball – og det er spådd snø. Og Ullevaal stadion, som Lagerbäck selv sa torsdag ettermiddag «ikke er helt ideell for spill nå.»

Det som – kanskje – kunne ha fått nordmenn til Ullevaal stadion, det var for å se Premier League-duoen Joshua King og Alexander Sørloth sammen på topp. Begge har vært i veldig god form de siste ukene.

Men de som kunne vært små magneter for publikum, de har meldt forfall, av ulike årsaker. Og sånt skjer. Det er bare veldig synd at det skjer akkurat nå.

For norsk fotball trenger noe annet enn avlyste kamper, forfall og delvis tomme tribuner. Vi får håpe det kommer – snart.

Og i hvert fall om 168 dager.

Da starter – endelig – alvoret.