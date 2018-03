LABRADORENE: Landslagssjef Lars Lagerbäck samler «bikkjene» sine på trening på Ullevaal. Foto: Bjørn S. Delebekk

Personlighetstest for landslagsgutta: – Jeg passer best som bever

21.03.18

SANDVIKA (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck (69) ønsker flere ledertyper på Norge. Nå har han kartlagt persongalleriet i troppen.

– Skal vi vinne fotballkamper, må man ta ansvar og stå frem, sier Lagerbäck.

Han synes de norske landslagsgutta generelt har vært for snille og tatt for lite ansvar, og derfor har han tatt tak i «problemet» denne uken.

– Vi har forsøkt å gjøre det hele tiden som amatørpsykologer. Dessuten har vi fylt ut en liten enquête som handler om deres personligheter. Den gikk vi gjennom mandag kveld, forteller landslagssjefen på onsdagens pressekonferanse i Sandvika.

– Man kan symbolisere resultatet med farger og dyr, men hvis du sier det med ord, så er den en veldig vennlig gruppe. Sammenligner man det med et dyr, så er man en labrador, sier Lagerbäck, som poengterer at det er stor spredning i gruppen og samtidig skøyer med at han gjerne skulle sett samme test på journalistene i salen.

Hos Norsk Kennel Klub beskrives Labradoren på denne måten:

Labradoren er en utmerket og populær familiehund, men den kan være vilter og krevende som valp og unghund.

De fleste ser på labradoren som en rolig og sindig hund – og det kan den absolutt bli, men dette krever en konsekvent og god oppdragelse, i tillegg til fysisk og mental trening.

Rasen blir sent voksen og har ofte egne meninger, men har du først fått en labrador til å jobbe med deg og ikke mot deg vil du oppdage at disse hundene har en enorm arbeidskapasitet som absolutt bør utnyttes.

– Jeg har ikke fått det på papir, men jeg klarer å tenke meg til hvilken side jeg havner på og hvilket dyr jeg blir, sier Galatasaray-backen Martin Linnes til VG.

– Hvilket?

– Jeg tror kanskje du heller litt mot en bever. Men jeg tror alle på laget har litt forskjellig sider. Jeg passer nok best inn under beveren.

– Hva betyr det?

– Det får du finne ut av ... Det er en ryddig person som holder seg litt i bakgrunnen. En som ikke roper høyest, men som gjør en grundig og god jobb, og står på for å nå det han drømmer om.

Det er helt sikkert koselig å være blant labradorer, men Lars Lagerbäck vil ikke bare ha spillere som logrer med halen. Han synes gutta har vært for snille, men han ser «bedring».

– Ja, det synes jeg. Når man sier snille, så er det fordi de er veldig arbeidsvillige og ambisiøse, men det er ingen som står frem med det uformelle lederskapet på banen. Det ble bedre i løpet av fjoråret, og jeg har lagt mye vekt på det allerede fra første dag nå. Det virker som de har bestemt seg litt mer på treningene nå.