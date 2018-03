HODEBRY? Det er ikke bare, bare å sette opp et Fantasy-lag. John Carew, her fra 2016, går for et offensivt lag. Foto: ODIN JÆGER / VG

Sjekk Carews Fantasy-lag: - Bendtner er en selvfølge

John Carew (38) og Ane Dahl Torp (42) spiller mot hverandre i «Heimebane» på NRK. Det gjør de også i VGs Fantasy-kjendisliga.

I NRK-programmet har de to kommet skjevt ut fra start. Ane Dahl Torp, som spiller Helena Mikkelsen, fikk treneransvaret i Varg på bekostning av Michael Ellingsen, spilt av John Carew.

Der står de for to komplett forskjellige filosofier. Mikkelsen vil spille en defensiv 5-4-1-formasjon, mens Ellingsen vil satse fremover. Den samme filosofien har Torp og Carew tatt med seg inn i VGs Fantasy-kjendisliga.

Carew kjører med en offensiv 3-4-3-formasjon i motsetning til Torps baktunge 5-4-1. Begge er imidlertid enige om én ting.

– Bendtner er en selvfølge. Han kommer til å bli toppscorer i år om han ikke selges til sommeren, sier Carew til VG.

– På topp er det Bendtner. Star power og rutine à la Michael Ellingsen. Trygt og godt, stemmer Torp i.

Begge har også Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit samt midtbanetrioen Eirik Ulland Andersen (Strømsgodset), Gilbert Koomson (Brann) og Hugo Vetlesen (Stabæk). Der slutter også likhetene.

– Jeg kjører selvfølgelig beindefensivt med fem i forsvar ledet an av Tore Reginussen, som må bruke rutinen sin til å få purunge Kitolano til å leve opp til forventningene på backplass, sier Torp, og får tilsvar fra Carew på direkten.

– I motsetning til Helena (Torp), så spiller jeg for å vinne, ikke for ikke å tape. Jeg kommer til å starte med en 3-4-3-formasjon med muligheter for en 3-5-2 utover sesongen. Jeg har ikke sett laget hennes, men tipper Helena stiller med en sliten og kjedelig 5-4-1, sier han.

– Det blir spennende å endelig bevise for henne at angrep er det beste forsvar, legger han til.

De to sine respektive lag kan du se i bildet over, men for ordens skyld: her kommer de også skriftlig:

John Carew (3–4–3): Bråtveit (Haugesund) - Eggen Hedenstad (RBK), Parr (Godset), Skjerve (Haugesund) - Ulland Andersen (Godset), Ifeanyi Mathew (LSK), Koomson (Brann), Melgalvis (LSK) - Ohi (Stabæk), Bendtner (RBK), Opseth (Glimt)

Benken: Sayouba Mandé (Stabæk), Vetlesen (Stabæk), Haakenstad (LSK) og Grorud (Sandefjord)

Ane Dahl Torp (5–4–1): Bråtveit (Haugesund) - Kitolano (Odd), Reginiussen (RBK), Nilsen (Tromsø), Acosta (Brann), Vilsvik (Stabæk) - Ulland Andersen (Godset), Halvorsen (S08), Knudtzon (LSK), Koomson (Brann) - Bendtner (RBK)

Benken: McDermott (Kristiansund), Kastrati (Sandefjord), Vetlesen (Stabæk), Herlmersen (Ranheim)