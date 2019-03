COMEBACK: Ole Gunnar Solskjær takker fansen for støtten etter 3–2 over Southampton. Foto: CARL RECINE / Reuters

Solskjærs mest spesielle seier: – Ikke måten du vil gjøre det på

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Southampton 3–2) Ole Gunnar Solskjær (46) fikk oppleve sitt første comeback som United-manager. Dramaet på Old Trafford minnet ham om gamledager.

– Til og med dere er andpustne jo, sier nordmannen til journalistene etter å ha satt seg på podiet for å holde pressekonferanse etter 3–2-seieren.

Den ble avgjort i Uniteds favør takket være en scoring av Romelu Lukaku minuttet før full tid. På spørsmål om det var hans mest spesielle seier som United-manager så langt, svarer Solskjær:

– Ja. På grunn av måten det skjedde på. Det var som i gamle dager. Jeg har vært en del av det så mange ganger selv. Jeg er så glad på guttenes vegne, at de klarte å klore tre poeng ut av denne kampen.

– Vi snakket om det i pausen: Få ballen i boksen, spill mer fremover, og så kommer Stretford End til å suge den ballen inn for dere. Jeg vil ikke ta så mye av æren bort fra Andreas Pereira og Romelu Lukaku, for det var flotte mål, men den støtten er en del av klubben og historien vår. Vi har gjort det så mange ganger før, sier Solskjær.

Usikker på Sánchez-skade

– Du har opplevd dette så mange ganger som spiller. Kan du beskrive hvordan det føles?

– Du glemmer at du er sliten. Du bare løper og vil bare at ballen skal komme inn i boksen. Vi vet at med den kvaliteten vi har, så kan vi vinne. Vi har gjort det så mange ganger, sier Solskjær, som antyder at det ikke er like morsomt som manager som det var som spiller:

– Som manager er det ikke måten du vil gjøre det på. Du vil ha det mer komfortabelt i 90 minutter.

United ligger nå bare tre poeng bak tredjeplass Tottenham, men det kom ikke bare gode nyheter lørdag ettermiddag: Alexis Sánchez måtte forlate banen etter en smell i kneet, og Solskjærs beskrivelse av skaden er ikke betryggende:

– Vi vet ikke ennå. Vi har ikke sjekket det så nøye. Jeg tror han kan ha skadet leddbåndet. Det var en stygg smell på kneet hans. Vi skal gjøre en undersøkelse i morgen. Forhåpentligvis er det ikke for ille, men det kan … vi vet ikke før vi har gjort undersøkelsen.

Solskjær kommenterte også Paul Pogbas straffemiss på overtid og kommer med beroligende ord til franskmannen.

– Jeg sa bare til ham at han må gjøre seg klar til neste straffe, for han kommer til å ta den også. Jeg har bommet på straffer før. Han er en selvsikker gutt og har lyst til å ta neste. Du ønsker å ha spillere med den innstillingen. Det kommer til å gå fint med ham.

– Med VAR hadde resultatet blitt et annet

Southampton-manager Ralph Hassenhüttl var naturlig nok mindre fornøyd enn Solskjær da han entret pressekonferansen. Østerrikeren mener laget ble bortdømt.

– Det andre målet til United var offside. Det var knepent, men det var offside. Med VAR hadde resultatet blitt et annet, sier han.

Hassenhüttl antyder også at Southampton burde fått straffe i første omgang da Ashley Young rev Nathan Redmond over ende.

– Vi burde fått minst én straffe. Da ville kampen blitt helt annerledes. Men det hjelper ikke å diskutere det nå. Det skjedde, sier han.