PÅ TRIBUNEN: Mauro Icardi sammen med kona Wanda Nara i Inters Europa League-kamp mot Rapid Wien sist uke. Foto: Luca Bruno / TT NYHETSBYRÅN

Spillerkona som skaper bråk i storklubben

Wanda Nara (32) er for andre gang gift med en toppspiller i fotball. Nå står hun sentralt i bråket i Inter.

Publisert: 01.03.19 08:01







Her er fredagens oddstips!

Den argentinske kvinnen er kona til Inters stjerneangriper Mauro Icardi, som for to uker siden ble strippet for kapteinsbindet og som siden ikke har spilt.

Hun er også Icardis rådgiver og agent, TV-analytiker og en frittalende kvinne.

les også Icardi-drama i Inter: Strippet for kapteinsbindet - droppet kamp

Det hele dreier seg - som så ofte ellers i fotball - i bunn og grunn om penger. Icardi og Inter var nær en avtale om en kontraktsforlengelse forrige sommer, men det endte ikke med noen kontrakt. Ifølge italienske media er Icardi-ekteparets økonomiske krav til Inter er for stort for en klubb som samtidig må passe på å ikke bryte Financial Fair Play-prinsippene.

Fredag kan du fylle på ca. 283 millioner kroner på kontoen din. Husk å spille Eurojackpot i kveld innen kl. 19.00!

Stjernen har altså ikke spilt de siste ukene. Han mener selv at han er skadet og ønsker å få unnagjort en kneoperasjon.

Sist helg braket Wanda Nara sammen med tidligere Inter-spiller Antonio Cassano på TV, melder Football Italia. Hun forsvarte sin mann og beskrev ham som «en mann som har gitt alt for Inter, men nå blir fremstilt som et monster, noe han ikke er».

les også Icardi avgjorde Milano-derbyet på overtid

Cassano fastslo at Icardi «må ta en tur i Inter-garderoben og klargjøre ting».

– For noe tull, svarte Wanda Nara.

– Han har ikke gjort noe. Dette er et ikke-eksisterende drama, fastslo hun.

Om ting ikke endrer seg, kan det gå mot Inter-exit for Icardi til sommeren. Juventus, Real Madrid og Chelsea er klubbene som blir nevnt mest hyppig som hans neste stoppested. Og Wanda Nara er altså kvinnen de må henvende seg til.

Argentineren giftet seg med Wanda Nara i 2014, få måneder etter at det fem år lange ekteskapet mellom Nara og Icardis tidligere lagkamerat i Sampdoria, Maxi López, tok slutt.

Under en Serie A -kamp mellom Sampdoria og Inter i april 2014 nektet López å ta Icardi i hånden, noe som gjorde at media døpte oppgjøret for «Wanda-derby». To år senere gjorde López det samme i en kamp mot Torino.

VGs tipse: Borteseier

Fredag skal Inter til Sardinia for å møte Cagliari - et oppgjør Inter helst bør vinne om de skal sikre en viktig topp 4-plass. Inter ligger i øyeblikket på 3. plass, men Milan og Roma jager bak.

Til tross for en imponerende 5–0 sammenlagt over Rapid Wien i Europa League, har Inter slitt med å vise det store spillet i serie A. Sene scoringer ga seire over Parma og Sampdoria, mens det ble 3–3 mot Fiorentina sist helg.

Cagliari har hatt gode resultater mot sterke motstandere på Sardegna Arena tidligere denne sesongen: Roma (2-2), Torino (0-0), Milan (1-1) og Sampdoria (0-0).

Men Rossoblu har tapt fire av sine fem siste kamper og har bare seks poeng ned til nedrykksplass når 25 runder er spilt. På den annen side har de bare to tap foran hjemmepublikummet. VG anbefaler et spill på borteseier til 1,70 i odds.

PS! I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i vår.

VGs tips: Borteseier

Cagliari har blitt påført fire tap på fem seneste seriekamper, og har en fraværsliste som teller åtte spillere.

Inter mistet seieren på overtid borte mot Fiorentina sist (3–3), men holder brukbar stand med sin tredjeplass på Serie A-tabellen. Mot et Sardinia-lag som bare har vunnet fire av tolv hjemmekamper bør gjestene kunne finne en vei til seier.

Borteoddsen står til 1,70, spillestopp er kl. 20.25 og Strive sender kampen.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.